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Во Франции началась крупнейшая за 23 года забастовка железнодорожников
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Во Франции началась крупнейшая за 23 года забастовка железнодорожников 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Принять участие планирует половина всех работников отрасли, в том числе, почти 80 процентов машинистов. Люди протестуют против планов правительства Макрона приватизировать государственные железнодорожные компании. По мнению лидеров профсоюзов — и так убыточный сектор просто не выдержит конкуренции.
Кроме того, власти собираются упразднить льготы и высокие пенсии. В итоге до вечера среды отменят почти 90 процентов всех рейсов скоростных поездов и две трети — пригородных. Пострадает и «Евростар» — линия, которая соединяет Париж с Брюсселем и Лондоном, отмечает телеканал «Россия 24».
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