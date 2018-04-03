Пассажиры о забастовке во Франции: «можем потерпеть, но в небольших дозах»

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости , Людмила Орищенко. В первый день масштабной забастовки железнодорожников SNCF во Франции отменена большая часть региональных, пригородных и скоростных поездов по всей стране. Французы, которые пользуются услугами железнодорожной компании, вынуждены либо переносить свои поездки, либо несколько часов ждать своего рейса, либо искать альтернативные маршруты передвижения.

Как сообщалось ранее, во вторник около 50% железнодорожников и 77% машинистов поездов SNCF намерены принять участие в забастовке. В связи с этим отменены в среднем 88% скоростных поездов TGV, 70% региональных TER и 70% пригородных поездов RER в регионе Иль-де-Франс. Компания SNCF обязуется каждый день в 17.00 публиковать на своем сайте список поездов, которые будут доступны на следующий день. Бастующие железнодорожники выступают против планирующейся правительством Франции реформы железнодорожной компании. Она, в частности, предполагает введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.

Бесплатный кофе в ожидании поезда

На одном из парижских вокзалов — Сен-Лазар — во вторник с утра народу немного, хотя поезда, прибывающие на станцию, полны пассажиров. Многочисленные консультанты SNCF в красных жилетках с доброжелательной улыбкой помогают найти нужный поезд в расписании. На информационной стойке даже разливают бесплатный чай и кофе.

"Все проходит нормально. Все поезда, которые были запланированы в воскресенье в расписании на сегодня, циркулируют", — рассказала РИА Новости работающая на вокзале Сен-Лазар сотрудница SNCF.

На Восточном вокзале французской столицы также все работает в штатном режиме. Однако информация на табло не дает забыть о забастовке.

"Много людей, приезжающих из пригородов Парижа, задают вопросы, как они будут добираться домой, если часть поездов отменена и завтра будет то же самое", — сообщил РИА Новости сотрудник информационной службы SNCF. Он отметил, что в дни забастовок мобилизованы больше сотрудников для информирования граждан, чем обычно.

"Могу потерпеть, но недолго"

Жительница города Эпинэ-сюр-Орж (северный пригород Парижа) Виржини, ожидающая своего поезда на вокзале Сен-Лазар, рассказала РИА Новости, что ей пришлось на несколько часов раньше выехать из дома, чтобы добраться до работы.

"Я работаю во второй половине дня, начиная с 13.00. Обычно выезжаю из дома в 11.00. Но сегодня мне пришлось выехать в 9.00, потому что мой поезд был отменен", — пояснила она, отметив, что работает в другом парижском пригороде.

Женщина добавила, что ей понятны требования, выдвигаемые железнодорожниками — «они хотят сохранить свои льготы». «И это законно, потому что работа у них тяжелая, например, у машинистов поездов ненормированное расписание», — сказала она.

Тем не менее, француженка выразила надежду, что забастовка не будет длиться долго, как это предполагают профсоюзы.

"Я могу потерпеть. Но в небольших дозах. Забастовка не должна длиться очень долго. Уже с транспортом большие проблемы, люди очень нервничают, становятся агрессивными. И есть риск, что это повлечет большие проблемы для пассажиров. У меня нет детей, но я думаю о людях, у которых они есть. Я полагаю, что они и их дети очень сложно это будут переносить", — подчеркнула она.

Другая пассажирка — девушка лет двадцати — также рассказала, что она столкнулась с трудностями в результате объявленной забастовки. «Я интерн. Сейчас я должна уезжать в другой город, но мой поезд отменен и мне надо ждать другого. Это немного утомительно», — рассказала она РИА Новости.

С одной стороны требования протестующих железнодорожников ей кажутся справедливыми. «Но с другой — эта забастовка затрагивает большое количество людей, которые пользуются общественным транспортом. И они ни при чем», — уверена она.

РИА Новости также удалось побеседовать с жительницей Парижа, которую забастовка застала в Италии . «Все наши поезда домой отменили. Альтернатива — только автобус, ехать в нем десять часов. Должны вроде вернуть деньги за билет, очень надеюсь на это», — рассказала она.

"Мы не попали в западню, поскольку знали об этом заранее"

Мужчина 40 лет по имени Франц сообщил, что работает консультантом и перемещается по всей Франции.

"Сейчас у меня встреча в Нормандии, которая была запланирована давно. Да, есть сложности с транспортом. Но я к ним привык. Вместо того, чтобы выехать завтра, я решил выехать сегодня, потому что не уверен, будет ли завтра поезд", — поделился он.

В то же время он обратил внимание на то, что жители Франции знали о забастовке заранее. «Мы знали еще две-три недели назад, мы, как могли, приспособились. И мы не попали в западню… У меня достаточно свободное расписание, но те люди, которые имеют расписании достаточно жесткое, конечно, нервничают из-за отсутствия поездов. И я могу их понять», — добавил пассажир.