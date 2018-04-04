Франция потеряет от забастовки железнодорожников 720 млн евро

Финансовые потери Франции от общенациональной забастовки железнодорожников могут составить 720 миллионов евро. С такими прогнозами выступили местные эксперты, передает ТАСС

"Битва на рельсах", как называли французские газеты стачку на транспорте, продлится с интервалами до 28 июня. Она направлена против проекта реформы, предлагаемого властями страны. Железнодорожники намерены бастовать в этот период в общей сложности 36 дней, или два дня в неделю.

Французское общество железных дорог посчитало, что каждый день забастовки будет стоить стране более 20 миллионов евро. Речь идет, правда, только о прямых потерях компании. Предприятия также столкнутся с массовыми опозданиями и даже отсутствием сотрудников на своих местах.

Во вторник, первый день забастовки, протестовали 34 процента железнодорожников страны. Однако на некоторых линиях не досчитались до половины поездов. В такой ситуации многие французы пересели на автомобили. В итоге только в столичном регионе Иль-де-Франс пробки к вечеру растянулись на 365 километров.