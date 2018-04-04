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Финансовые потери от забастовки французских железнодорожников составят €720 млн
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Финансовые потери от забастовки французских железнодорожников составят €720 млн 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Франция может потерять €720 млн в результате общенациональной забастовки железнодорожников. С такими прогнозами выступили эксперты по итогам первого полного дня «битвы на рельсах», как называли в среду французские газеты стачку на транспорте.
Как сообщили в ведущих профсоюзах отрасли, забастовка продлится с интервалами до 28 июня. Железнодорожники, недовольные проектом реформы, предлагаемым государством, намерены бастовать в этот период в общей сложности 36 дней, или два дня в неделю. Согласно оценкам руководства Французского общества железных дорог (SNCF), каждый день забастовки будет стоить государству более €20 млн  Речь идет, однако, как напоминают эксперты, лишь о прямых потерях компании. Предприятиям придется столкнуться также с массовыми опозданиями или даже отсутствием сотрудников на своих местах.
Бастует каждый третий
По подсчетам, сделанным к концу дня во вторник, в акциях протеста приняли участие 34% железнодорожников страны. Однако на некоторых линиях во вторник не досчитались до половины поездов. Сбои в движении на стальных магистралях заставили многих французов пересесть на автомобили. В результате только в столичном регионе Иль-де-Франс общая протяженность пробок на дорогах составила к вечеру 365 км.
Серьезными убытками стачка грозит и туристической отрасли. В преддверии высокого туристического сезона Франция рискует не досчитаться многих гостей, часто путешествующих по стране на сверхскоростных поездах.
Заверения премьера
На протяжении дня отмечены серьезные перебои в работе линий RER, которые соединяют центр Парижа с пригородами, включая ветку, ведущую в главный международный аэропорт страны Руасси-Шарль де Голль. Многие пассажиры вынуждены были выбирать альтернативные варианты, чтобы добраться до воздушной гавани.
Подумать о правах пассажиров призвал и премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «У путешественников впереди трудные дни, — посетовал он. — Однако это не повлияло на решительные настроения профсоюзов».
При этом Филипп заверил, что государство «не собирается приватизировать железные дороги». Цель реформы — необходимая модернизация отрасли, подчеркнул премьер.
Глава Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) Филипп Мартинез посоветовал правительству «прислушаться к забастовщикам». «Мы будем отстаивать наши права так долго, как это понадобится», — предупредил он.
Задержаны пятеро
Профсоюзам в основном удалось обеспечить соблюдение бастующими порядка. В столице манифестация, собравшая 2700 человек, была нарушена группой радикально настроенных молодых людей, попытавшихся на пути следования колонны разбить витрины магазинов и поджечь припаркованные на стоянках велосипеды. Полиции пришлось задержать пять человек.
Оскорблениям радикалов подвергся даже лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Политику пришлось вернуться в здание Национального собрания.
И на земле, и в воздухе
Крупнейшая забастовка железнодорожников совпала с акциями протеста в других отраслях. Четвертый день бастует часть персонала авиакомпании Air France, которая обеспечивает сейчас только две трети рейсов. Постепенно подключаются и сотрудники коммунальных служб.
Сбои на транспорте сохранятся и в среду, на второй день забастовки железнодорожников. Из каждых семи скоростных поездов TGV на линию в этот день выйдет только один. В пять раз сократится и число региональных поездов на некоторых направлениях.
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