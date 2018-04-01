Додон рассказал, кто выступил за сохранение независимости страны

"Более 250 районных советов и глав местных властей подписали декларации в поддержку государственности Республики Молдова, осуждающие объединение с Румынией

Отмечу, что такие декларации приняло Народное собрание Гагаузии и все населенные пункты в Гагаузской автономии.

Это лишний раз подтверждает, что подавляющее большинство народа нашей страны, вне зависимости от этнической принадлежности, выступает категорически против объединения с Румынией, за сохранение молдавской государственности", — сказал он.