Додон рассказал, кто выступил за сохранение независимости страны 

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, выступил ли кто-то за сохранение независимости страны, передает ФАН.
"Более 250 районных советов и глав местных властей подписали декларации в поддержку государственности Республики Молдова, осуждающие объединение с Румынией.
Отмечу, что такие декларации приняло Народное собрание Гагаузии и все населенные пункты в Гагаузской автономии.
Это лишний раз подтверждает, что подавляющее большинство народа нашей страны, вне зависимости от этнической принадлежности, выступает категорически против объединения с Румынией, за сохранение молдавской государственности", — сказал он.