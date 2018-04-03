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В Тюмени откроют новый детский сад за 36 миллионов рублей
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В Тюмени откроют новый детский сад за 36 миллионов рублей 

Уральский меридиан 19 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Один из корпусов школы №87 на улице Мельничной, 80 переделают в детский сад.
В настоящее время идет поиск подрядчика, который обязуется выполнить все работы по ремонту помещения. Перед ним будут стоять несколько задач: усилить конструкции объекта, адаптировать помещение для детей дошкольного возраста, а также оборудовать возможный доступ в здание для маломобильных групп населения.
На производство работ из городского бюджета будет выделено 36 миллионов 545 тысяч рублей. Капитальный ремонт должен начаться 14 мая и завершиться к 25 августу. Поэтому к сентябрю уже детский сад откроет свои двери.
Кроме того, в Тюмени обещают отреставрировать более десяти образовательных учреждений.
Использовано фото с сайта mebel-go.ru.
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