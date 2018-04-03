В Тюмени откроют новый детский сад за 36 миллионов рублей

Один из корпусов школы №87 на улице Мельничной, 80 переделают в детский сад.

В настоящее время идет поиск подрядчика, который обязуется выполнить все работы по ремонту помещения. Перед ним будут стоять несколько задач: усилить конструкции объекта, адаптировать помещение для детей дошкольного возраста, а также оборудовать возможный доступ в здание для маломобильных групп населения.

На производство работ из городского бюджета будет выделено 36 миллионов 545 тысяч рублей. Капитальный ремонт должен начаться 14 мая и завершиться к 25 августу. Поэтому к сентябрю уже детский сад откроет свои двери.

Кроме того, в Тюмени обещают отреставрировать более десяти образовательных учреждений.

Использовано фото с сайта mebel-go.ru.