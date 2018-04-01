Общее горе: беспрецедентная поддержка Беларуси

Москва, Санкт-Петербург, Якутск, Баку, Ереван, После страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в России 28 марта был объявлен день траура. В 19-ый раз в новейшей истории страны. Это значит, что мы все вместе. Вместе с Кемерово Кишинев … Десятки городов в самых разных странах. А траур это как жить дальше. Люди вышли на акции памяти и на Украине , хотя Москва и Киев переживают не самый лучший период в своих отношениях. Кемерово поддержали и в Тбилиси , несмотря на разорванные в 2008 году дипломатические связи — дипломатические, но не человеческие. Беспрецедентную поддержку оказала Беларусь . Президент республики Александр Лукашенко объявил общенациональный траур по погибшим. Такого не было никогда, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Цветы, свечи, игрушки и записки несли местные жители к стихийному мемориалу у посольства России. Белорусы шли утром, днем и вечером целыми семьями. Боль кемеровчан здесь каждый воспринимал как личную трагедию.

«Мы почему приехали? У нас шесть внуков. Чтобы они тоже прочувствовали это, ценили жизнь, чтобы помнили, что такие же детишки, как они, ушли от нас», — отметили местные жители.

«Это общее человеческое горе. У нас трое детей, четверо внуков, пятеро правнуков. Я сама россиянка. И мне тяжело и трудно представить», — сказала местная жительница.

28 марта в Беларуси прошло под знаком общенационального траура. Отменили все праздничные мероприятия. Телеканалы и радиостанции перекроили сетку вещания — никаких развлекательных программ. В стране приспустили государственные флаги, в том числе у Дворца Независимости.

Как только стало известно о масштабе трагедии, президент Лукашенко направил телеграмму Владимиру Путину , а потом еще и позвонил. О пожаре в Кемерове белорусский лидер вспомнил и на встрече с министром внутренних дел республики, хотя повод для беседы был совсем другим.

«Дети-то при чем, в чем они виноваты, которых родители собрали у этого бизнесмена, который построил этот центр. Они пришли мультики посмотреть, а бедняги, сгорели в огне. Это недопустимо», — подчеркнул Лукашенко.

В это время в здании российского посольства открыли книгу соболезнований. Пару часов — и уже сотни записей.

«Я уверена, что в каждой белорусской семье обсуждают и думают о той страшной трагедии, которая случилась в близкой нам стране», — сказала глава администрации президента республики Наталья Кочанова

«Подъезжаешь к ограде, где горят свечи, где столько цветов, где игрушки. Они нам говорят: «Люди, повернитесь, посмотрите!». Потому что деньги, которые заработаны на ханжестве, на жадности, вопреки безопасности, это деньги плохие. Они кровавые», — сказал заместитель премьер-министра республики Михаил Русый

Среди тех, кто пришел к российскому посольству, были и сыновья белорусского президента — младший Николай и старший Виктор Лукашенко , который приехал с дочерью и сыном.

«Ужасная трагедия, мы вместе с россиянами. С родными и близкими, которые потеряли детей. Скорбим с вами», — сказал помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

«Мы вместе с российским народом. Мы вместе с вами», — добавил Николай.

Стихийная акция памяти на площади у Дворца спорта собрала около тысячи человек, много молодежи.

«Я не знаю, слов нет, когда думаешь, то слова пропадают…»

«Я соболезную. Настолько жалко, что душа плачет».

«Это такая боль утраты, не описать. Каждой матери терять ребенка так страшно. Никакими деньгами не заменишь. Это боль всего мира, не только России».

Автомобилисты тоже поддержали акцию. На несколько минут остановили движение и нажали на клаксоны.

«Я мама двоих детей. И мне больно поэтому, прежде всего».

«Все это близко воспринимаю. Просто жалко по-человечески всех погибших. Такая нелепая смерть».

Трагедия объединила интернет-сообщество. Самый популярный хэштег — #Беларусьскорбит.

«Я был много раз в Кемерове, это и так опасный регион, где происходят события, связанные с шахтами. И там мужественные люди. Трудяги-люди, которые работают. И я хочу выразить от всех белорусов искренние соболезнования, от друзей, да от всех нормальных людей», — сказал народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко

Во всех храмах — православных и католических — зажгли поминальные свечи, прошли панихиды. В минском костеле Святого Роха службу о погибших провел митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

«Да, мы в Беларуси. Там Россия. Но мы сотворены Господом. И я много раз был в России. Там есть и католические храмы. Может, среди и погибших были католики. Но я молился, конечно, за всех», — сказал архиепископ.

Витебск, «Кемерово, мы с тобой!» — говорит вся страна: Минск Гомель , Брест, Гродно Могилев … Сотни городов и деревень. И желание помочь. Не только словами. Благотворительные организации уже объявили сбор средств. Деньги, а также гуманитарную помощь направят в Кемерово — семьям, которые потеряли близких. Ведь это общая беда.

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