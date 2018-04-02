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Бунт в тюрьме в Мексике: 7 человек погибли, 22 ранены
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Бунт в тюрьме в Мексике: 7 человек погибли, 22 ранены 

Вести.Ru 1 час назад
В Мексике в восточном штате Веракрус не менее семи человек погибли и 22 получили ранения в результате бунта, который устроили заключенные в одной из тюрем. В числе погибших — шестеро полицейских. Такие данные сообщает агентство EFE.
Бунт начался в тюрьме La Toma (муниципия Аматлан-де-Лос-Рейес) после того, как сотрудники полиции попытались вывезти четырех заключенных и доставить их в другую тюрьму. Осужденные не захотели подчиняться и напали на правоохранителей, передает ТАСС. Одновременно с этим заключенные в разных камерах подожгли матрасы, в результате чего в здании тюрьмы произошло сильное задымление.
Порядок в исправительном заведении удалось восстановить спустя более чем 8 часов. В процессе стычек с осужденными 15 полицейских были ранены. Власти страны распорядились провести тщательное расследование, выяснить причины и виновников бунта.
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