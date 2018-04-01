Эти знамена — наша честь

На прошлой неделе президенту Реджепу Тайипу Эрдогану был представлен доклад, связанный с возвращением девяти турецких знамен, вывезенных в Россию в 1916 году занявшими Эрзурум русскими. По словам Эрдогана, в связи с возвращением захваченных в плен полковых знамен, которые в данный момент предположительно хранятся в подвальных помещениях Эрмитажа , будет начата необходимая переписка. «Для страны и, особенно для турецкого народа, знамя значит честь, — говорит историк Алпарслан Котан (Alparslan Kotan), подготовивший этот доклад. — Мы должны спасти их из плена и привезти на родную землю».

В ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Эрзурум на прошлой неделе на повестке дня возникла тема, которая обратила на себя особое внимание. Губернатор Эрзурума представил Эрдогану доклад, посвященный возвращению девяти наших захваченных в 1916 году знамен в город. Президент проявил интерес к этому вопросу и обещал начать необходимые работы. Мы побеседовали с автором этого доклада, историком Алпарсланом Котаном.

Фатма Челик: Какое место занимал Эрзурум в турецко-российских отношениях в XIX-XX веках?

Алпарслан Котан: Вопрос, который невозможно обойти вниманием при работе над историей Эрзурума, — российские оккупации. Эрзурум трижды был оккупирован русскими. В первый раз в 1829 году. Во время этой оккупации в Эрзурум вместе с российской армией прибыл известный русский классик Александр Пушкин. Первое разрушение исторических городских стен Эрзурума пришлось именно на этот период. В 1854 году Эрзурум избежал оккупации. А в ходе войны 1877 — 1878 годов русские вошли в Эрзурум, но в дальнейшем вслед за подписанием Берлинского трактата были вынуждены освободить город. 16 февраля 1916 года — дата последней оккупации Эрзурума русскими. С уходом русских из районов боевых действий после Октябрьской революции 1917 года эта оккупация превратилась в армянскую оккупацию в Эрзуруме, которая продолжалась до тех пор, пока 12 марта 1918 года турецкая армия под командованием Кязыма Карабекира (Kazım Karabekir) не присоединила снова Эрзурум к турецким землям.

Мы не сохранили орудия как историческую ценность

— Вы также рассказывали о доставшихся нам русских орудиях. Это правда, что мы выставили их на продажу?

— Да… Когда русские ушли из Эрзурума, они оставили большое количество артиллерийских орудий, с которыми пришли. Часть из них в дальнейшем была переброшена на западный фронт. Остальное же правительство Мендереса (Menderes, турецкий политический деятель (1899 — 1961) — прим. пер.) продало на металлолом в Италию . Лишь немногие из этих орудий были спасены благодаря усилиям Ибрагима Хаккы Коньялы (İbrahim Hakkı Konyalı, турецкий историк и эпиграфист (1896 — 1984) — прим. пер.) и переданы в военные музеи. Иными словами, мы не смогли сохранить эту историческую ценность…

— Предпринимались ли попытки вернуть утраченные ценности в Турцию

— По сведениям главы Ассоциации истории Эрзурума Али Курта (Ali Kurt), к концу 1960-х годов такую инициативу предпринял профессор Фахреттин Кырзыоглу (Fahrettin Kırzıoğlu, турецкий ученый, член Турецкой исторической организации (1917 — 2005) — прим. пер.). Тогда прибывшей в Турцию значительной российской государственной делегации были изложены требования о возвращении вывезенных из Эрзурума исторических ценностей. Но эти попытки не дали результата.

Они знали, что хотели украсть

— Какие последствия имели эти оккупации?

— Когда мы изучаем эти события, перед нами возникает одна горькая истина. Наши произведения культуры и искусства были во многом утрачены в результате разграбления. Русские вырывали надгробия, которые использовали при строительстве дорог… Армяне же, если не разбивали наши надгробия, то использовали их больше в качестве мишени. В каждом регионе Анатолии, прежде всего в Стамбуле наши надгробные памятники подвергались глумлению. Также в Эрзуруме, например, был Дворец паши, которого сегодня не существует. Русские, придя в 1828 году, полностью разграбили этот дворец. Они похитили рукописи, которые находились в этом дворце и городе, доски с арабской вязью, исторические эпитафии, официальные городские архивы того периода, материалы судопроизводства и другие наши этнографические богатства. Это разграбление, конечно, было осознанным. Они хорошо знали, что должны взять.

— Какова судьба манускриптов?

— В период после войны 1877 — 1878 годов дипломат по имени Александр Жаба, который находился в Эрзуруме в качестве российского консула, собрал большое количество рукописей из Эрзурума и его окрестностей, а впоследствии продал эти произведения в Британский музей. Каталог турецких рукописей, опубликованный Британским музеем в 1888 году, имеет прямое отношение к этим манускриптам, которые Жаба увез из Эрзурума и продал британцам. Разумеется, это не все манускрипты, вывезенные русскими из Эрзурума… К сожалению, за три оккупации русские лишили нас большого количества рукописей.

Знамена были опущены

— Когда и как были изъяты знамена?

— Девять знамен были захвачены в ходе последней оккупации в 1916 году. Сначала они были доставлены в Тбилиси военным соединением под командованием российского командира Кониева, первым прибывшим в Эрзурум. Здесь их выставляют на всеобщее обозрение на улицах. Затем знамена привозят в Петербург , представляют российскому императору и показывают на столичных улицах. Как отмечается в статье Фалиха Рыфкы Атая (Falih Rıfkı Atay, турецкий журналист, писатель (1894 — 1971) — прим. пер.), написанной в газете «Хакимиети Миллие» (Hakimiyeti Milliye) в 1930 году, французский посол того времени написал в своих мемуарах, что он увидел знамена из Эрзурума у входа в императорский дворец. Кроме того, на фотографии, которую русские представили мировой прессе, мы видим, что, когда российский Великий князь обходил войска в Эрзуруме, знамена находились не в перпендикулярном, а параллельном земле положении и таким образом приветствовали Великого князя.

Солдаты держат знамена из крепости Эрзерум после ее взятия 3 (16) февраля 1916 года во время первой мировой войны

— Велась публичная пропаганда?

— Захват знамен создал такую атмосферу пропаганды, что наряду с Россией ее союзники тоже вступили в гонку за то, чтобы отхватить кусок этого пирога. Например, британцы сказали, что в захвате Эрзурума русскими был и их вклад. С этой целью они даже заказали писателю по имени Джон Бакен (John Buchen) роман под названием «Зеленая мантия».

— Значит, каждый рассчитывал на определенные дивиденды?

— Французы тоже не отставали от британцев в этой пропагандистской гонке. Во многих французских газетах того времени, таких как «Ле Мируар» (Le Miroir), «Ле Гуэрра» (Le Guerra), «Ле Иллюстацион» (L'illustration), «Леко де Пари» (Lecho De Paris), вы можете видеть множество фотографий и статей пропагандистского характера о том, что Эрзурум перешел под контроль русских.

Мы подготовили проект по Эрзуруму

— Как знамена возникли на повестке дня?

— В прошлом году в зимнем номере журнала «Беязшехир Паландёкен» (Beyazşehir Palandöken) мы вместе с редактором журнала Наджи Элмалы (Naci Elmalı) написали статью о том, какие памятные мероприятия можно провести по случаю 100-й годовщины освобождения Эрзурума. В этой связи мы подготовили около сотни предложений. Но опубликовали только половину из них. Три из этих предложений были главными….

— Какие?

— Во-первых, по случаю 12 марта 2018 года мы предлагали выстроить миллион жителей Эрзурума плечом к плечу на линии исторических городских стен. Во-вторых, мы планировали открыть памятник и парк турецко-азербайджанской дружбы с целью увековечить память представителей «Бакинского мусульманского общества», которые прибыли из Азербайджана в ходе российской оккупации 1916 года и оказали незабываемую помощь Эрзуруму и Восточной Анатолии. Наше третье предложение было связано с увезенным в Россию знаменами.

— Эти проекты осуществились?

— Увы… Можно сказать, что они остались на страницах журнала. Незадолго до 12 марта мы отправили эту статью связавшимся с нами сотрудникам администрации Эрзурума. Губернатор Эрзурума Сейфеттин Языджи (Seyfettin Yazıcı) проявил большую чувствительность к этому вопросу и в ходе визита нашего президента в Эрзурум представил его вниманию доклад, который мы подготовили вместе с профессором исторического факультета Эрзурумского технического университета Муратом Кючюкугурлу (Murat Küçükuğurlu). Для страны и особенно для турецкого народа знамя — значит честь. Мы должны спасти знамена из плена и доставить их на родную землю.

— Где сейчас находятся знамена?

— С вероятностью 99% — в Эрмитаже… Самые актуальные и надежные сведения на этот счет я получил от преподавателя Азербайджанского государственного педагогического университета, профессора Минеханым Нуриевой-Теклели (Minehanım Nuriyeva Tekleli), а также экспертов в вопросе культурных ценностей, вывезенных Россией со всей территории Турции. По словам Теклели, знамена находятся в подземных помещениях музея.

— Знамена могут вернуться назад?

— Благодаря чувствительному отношению губернатора Эрзурума этот вопрос был доведен до сведения президента… Как нам сказали, президент тоже заинтересовался этой темой и заверил губернатора в том, что необходимая работа будет проведена. Следовательно, мы хотим, чтобы наши знамена, наши судебные материалы, рукописи вернулись в нашу страну. Наше государство сделало первый шаг в этом вопросе. Мы верим, что и к последующему процессу будет проявлена такая же чувствительность.