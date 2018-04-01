Видео дня: робот, который делает ракетное топливо

На видео показан прототип устройства, разработанный инженерами из Частного университета Чуо и Японского агентства аэрокосмических исследований для смешивания ракетного топлива.

Робот представляет собой связанные друг с другом трубки, которые сжимаются вперёд и назад, имитируя работу кишечника.

Чтобы получить топливо, ингредиенты вводятся в один конец, а конечный продукт медленно вываливается с другой стороны изобретения.

Обычно ракетное топливо создается в огромных промышленных миксерах, которые работают с помощью вращающихся лопастей. Благодаря перистальтике (волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов пищевода, желудка, или кишечника — прим. ред.) получение топлива с помощью puking-робота является более мягким и безопасным.

Японские исследователи уверены, такой метод не только безопаснее, но и эффективнее, чем сегодняшние способы получения ракетного топлива.