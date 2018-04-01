Что стоит за арестом Зиявутдина Магомедова? 

О том, что над группой «Сумма» и ее владельцем нависла угроза, разговоры пошли еще в конце прошлого года, когда в его родном Дагестане поменяли руководство, а у его земляка Сулеймана Керимова возникли серьезные неприятности с французским правосудием. Насколько эти предположения оправданы?
Обвинение в хищениях при строительстве футбольного стадиона для чемпионата мира, которые сейчас предъявляют Магомедову вполне простые и понятные. Но за его арестом, очевидно, стоит целый клубок сложных отношений, который начал раскручиваться, когда 20 ноября прошлого года, сразу же после прибытия из Москвы, был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денежных средств Сулейман Керимов, считает заместитель директора Transparency International Россия Илья Шуманов.
Илья Шуманов заместитель директора Transparency International Россия «Из того, что правоохранительные органы оформили в некую версию со стройкой стадиона в Калининграде, там все понятно. Что касается других людей, то Дагестан — это особая история, но надо понимать, что все началось с Сулеймана Керимова: Керимова задержали в Ницце, и после этого вот такой каток прошелся. У французов такое странное слово, они заявляют о неком „дагестанском общаке“. Как это интерпретировать? Возможно, речь шла об отмывании денег, не только принадлежащих Селейману Керимову. Это опосредовано может быть связано с тем, что и Зиявудин Магомедов, и Сулейман Керимов тем или иным образом связаны с ближним кругом премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева».
В последние месяцы Дагестан действительно буквально лихорадит. Попали под следствие или были отправлены в отставку десятки руководителей, начиная от мэра Махачкалы и глав администраций, заканчивая руководством прокуратуры и министров. В это число даже попали бывший премьер-министр республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, которых обвинили в хищениях средств из республиканского бюджета и этапировали в Москву в начале февраля.
Однако все эти посадки и увольнения внутри Дагестана, если и как-то связаны с историей Зиявутдина Магомедова и Сулеймана Керимова, то лишь опосредованно. А непосредственная причина — тотальная «чистка», которая началась после того, как республику возглавил бывший зампред Госдумы Владимир Васильев, считает специальный корреспондент дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов.
Магомед Магомедов специальный корреспондент дагестанской газеты «Черновик» «Арест Гамидова и других лиц — это никак не оценивается, кроме как политическое укрепление Васильева. Ряд арестов, которые тоже так громко прозвучали, но это уже были свои интересы местных силовых структур, в частности, МВД Дагестана. Надо понимать, что есть элемент компанейщины руководителей следственных органов, которые борются за свои собственные позиции. Я бы Магомедова с этим не связывал, потому что он формировал свои капиталы не в Дагестане. Это чисто московские разборки. Если рассуждать как-то глобально, то это можно связать и с санкциями, с тем, что просто, грубо говоря, в стране заканчивается подножный корм, а определенные силовые группы, политические группы, тоже должны чем-то кормиться, поэтому в расход идут наиболее слабые из них, и дагестанские магнаты … самыми сильными представителями российского олигархата».
То, что сейчас происходит в Дагестане, очень смахивает на «компанейщину» не так давно говорил и бывший руководитель республики Рамазан Абдулатипов. Среди дагестанских перестановок последнего времени, наибольшее впечатление производит отставка заместителя прокурора республики 39-летнего Заура Тарханова, который был уволен 22 марта с формулировкой «в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».