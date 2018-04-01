Что стоит за арестом Зиявутдина Магомедова?

О том, что над группой «Сумма» и ее владельцем нависла угроза, разговоры пошли еще в конце прошлого года, когда в его родном Дагестане поменяли руководство, а у его земляка Сулеймана Керимова возникли серьезные неприятности с французским правосудием. Насколько эти предположения оправданы?

Обвинение в хищениях при строительстве футбольного стадиона для чемпионата мира, которые сейчас предъявляют Магомедову вполне простые и понятные. Но за его арестом, очевидно, стоит целый клубок сложных отношений, который начал раскручиваться, когда 20 ноября прошлого года, сразу же после прибытия из Москвы , был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денежных средств Сулейман Керимов, считает заместитель директора Transparency International Россия Илья Шуманов.

Илья Шуманов заместитель директора Transparency International Россия «Из того, что правоохранительные органы оформили в некую версию со стройкой стадиона в Калининграде , там все понятно. Что касается других людей, то Дагестан — это особая история, но надо понимать, что все началось с Сулеймана Керимова: Керимова задержали в Ницце, и после этого вот такой каток прошелся. У французов такое странное слово, они заявляют о неком „дагестанском общаке“. Как это интерпретировать? Возможно, речь шла об отмывании денег, не только принадлежащих Селейману Керимову. Это опосредовано может быть связано с тем, что и Зиявудин Магомедов , и Сулейман Керимов тем или иным образом связаны с ближним кругом премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева ».

В последние месяцы Дагестан действительно буквально лихорадит. Попали под следствие или были отправлены в отставку десятки руководителей, начиная от мэра Махачкалы и глав администраций, заканчивая руководством прокуратуры и министров. В это число даже попали бывший премьер-министр республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, которых обвинили в хищениях средств из республиканского бюджета и этапировали в Москву в начале февраля.

Однако все эти посадки и увольнения внутри Дагестана, если и как-то связаны с историей Зиявутдина Магомедова и Сулеймана Керимова, то лишь опосредованно. А непосредственная причина — тотальная «чистка», которая началась после того, как республику возглавил бывший зампред Госдумы Владимир Васильев , считает специальный корреспондент дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов

Магомед Магомедов специальный корреспондент дагестанской газеты «Черновик» «Арест Гамидова и других лиц — это никак не оценивается, кроме как политическое укрепление Васильева. Ряд арестов, которые тоже так громко прозвучали, но это уже были свои интересы местных силовых структур, в частности, МВД Дагестана. Надо понимать, что есть элемент компанейщины руководителей следственных органов, которые борются за свои собственные позиции. Я бы Магомедова с этим не связывал, потому что он формировал свои капиталы не в Дагестане. Это чисто московские разборки. Если рассуждать как-то глобально, то это можно связать и с санкциями, с тем, что просто, грубо говоря, в стране заканчивается подножный корм, а определенные силовые группы, политические группы, тоже должны чем-то кормиться, поэтому в расход идут наиболее слабые из них, и дагестанские магнаты … самыми сильными представителями российского олигархата».