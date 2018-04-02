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Ученые рассказали, чем может обернуться постоянное фотографирование на смартфон
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Ученые рассказали, чем может обернуться постоянное фотографирование на смартфон 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователи сообщили, что постоянное погружение в социальные медиа дает печальный результат — люди не могут сформировать воспоминания о тех моментах, которые хотели бы сохранить в памяти.
Специалисты экспериментально доказали, что увлечение социальными методами и современными гаджетами приводит к тому, что человек не можем вспомнить яркие моменты жизни. Об этом сообщается в издании Journal of Experimental Social Psychology.
Учеными было проведено исследование, при котором двум группам людей устроили экскурсию по церкви. Первую группу людей просили вести заметки о том, что они видели вокруг, второй дали задание как можно больше фотографировать церковь. Через неделю испытуемые прошли тест, который состоял из 10 вопросов о том, что они увидели. Первая группа показала результат 7–10 правильных ответов, участники второй группы смогли дать не более шести верных ответов.
Исследователи в своей статье сообщили, что постоянное погружение в социальные медиа дает печальный результат — люди не могут сформировать воспоминания о тех моментах, которые хотели бы сохранить в памяти. Поэтому отсутствие снимков иногда может пойти на пользу — если человек хочет сберечь яркие моменты жизни у себя в голове, а не на жестком диске.
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