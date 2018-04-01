«У них все только начиналось»: соседи рассказли о гибели влюбленных студентов в Волгограде

Вчера, 31 марта, в пятиэтажном доме на улице Советской в Центральном районе в квартире на пятом этаже нашли тела двух студентов. Молодой человек и его девушка, по предварительным данным, отравились угарным газом. Сегодня V1.ru пообщался с жильцами пятиэтажки, где разыгралась трагедия.

Молодая пара погибла в квартире на пятом этаже

Студент четвертого курса ВолГАСУ 20-летний Дмитрий проживал в центре Волгограда на улице Советская, 51. Вчера в квартире №40 его бездыханное тело нашла мать. Парень лежал мертвым в спальне, а в ванной находилось тело его 19-летней девушки — студентки третьего курса того же университета.

— Для нас это большая трагедия, — рассказывает жительница того же дома Жанна Крючкова. — В последние годы Дима был редким гостем, но до этого случая приезжал в минувший четверг по моей просьбе. Так как он жил на пятом этаже, я попросила его приехать и продуть трубы в батареях. Это был последний раз, когда я его видела. В основном, он жил у мамы в Краснооктябрьском районе Волгограда. Вообще, он очень хорошим парнем был. Воспитанным и добрым. И с мамой его мы хорошо ладим. Представляю, как ей сейчас тяжело. Дима был единственным ребенком в семье.

Жанна Николаевна проживает в доме с 1974 года и ни разу не жаловалась на проблемы с вентиляцией

Сосед с четвертого этажа Алексей и его супруга узнали о случившемся после того, как в их двери постучали поличейские. Волгоградцы утверждают, что не слышали ничего подозрительного. Все было тихо и спокойно.

— Вчера в обед сначала услышали сильный стук в дверь Диминой квартиры, — вспоминает мужчина. — Поняли, что кто-то к кому-то не может попасть. Чуть позже услышали стук в нашу дверь. Это были сотрудники правоохранительных органов . Спрашивали нас о возможном крике или шуме. Наверное, хотели убедиться, что не было ничего криминального. Потом во двор приехали скорая, полиция, газовая служба. Видел, как их тела выносили. Еще мужчина какой-то с безумными глазами бегал и «корочкой» размахивал. Говорил, что занимается проверкой вентиляции. Я ответил, что поздно уже проверять. Раньше надо было суетиться.

В последнее время супруги видели Дмитрия пару месяцев назад

Соседи погибшего Димы утверждают, что ни в этом, ни в прошлом году проверку вентиляции у них в доме не проводили.

— По хорошему, раз в три месяца должны вентиляцию осматривать, — уверен Алексей. — Но мы очень давно никого не видели, тех кто этим занимается. Бывают разные случаи, когда вентиляция перекрывается. То голубь залетит: надышится угарным газом и упадёт в вентиляционный ход. То кирпич рухнет и всё перекроет. Я сам работал в добровольном пожарном обществе. Я эти нюансы знаю. Ситуацию могли усугубить пластиковые окна, которые были установлены в квартире у Димы. Они создают полную герметизацию в квартире, из-за чего образуется обратная тяга. Очень жаль Диму. Мы его с детства его знаем. Всегда больно, когда из жизни уходят те, с кем я знаком, но еще больнее, если это молодые. Его девушка в этой же квартире погибла. У них все только начиналось. Ребята вот-вот закончили бы университет и могли создать семью. Но, увы.

Алексей знал погибшего студента только с хорошей стороны

Девушка Дмитрия во время учебы проживала в студенческом общежитии № 2 на улице Циолковского, 23. Сегодня попасть в здание не удалось. По словам охранника, студентка Скорикова Е. Ю. проживала одна в комнате № 333. В Волгоград погибшая девушка приехала из Казахстана . Встретившиеся сегодня V1.ru студенты о трагической гибели девушки пока ничего не слышали.

Несчастный случай мог бы не произойти, если бы пара проводила время в общежитии

Тела 20-летнего студента и его 19-летней девушки обнаружили в субботу. Молодого человека нашли в спальне, а девушку — в ванной. Как пояснили следователи, в квартире молодых волгоградцев была установлена газовая колонка. Осматривая жилье, следователи заметили включенную электрическую принудительную вытяжку.