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Эксперт: британский посол боится прямых вопросов
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В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой

Эксперт: британский посол боится прямых вопросов 

Газета.Ru 53 минуты назад
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма заявил о желании британского представителя уклониться от острых вопросов мировой общественности, передает НСН.
"Присутствует некий элемент неуважения. Такой отказ от участия в важной встрече не украшает ни дипломатическую службу Великобритании, ни конкретных людей, которые выполняют дипмиссию в нашей стране.
С другой стороны, посол находится в патовой ситуации, так как вопросов будет много, и не только со стороны России, а также со стороны других государств.
Он не желает отвечать за принятые решения по политическим вопросам на верхнем уровне, понимая, что окажется в неудобном положении, потому что фактически ответить ему будет нечего", — пояснил он.
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