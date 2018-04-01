Эксперт: британский посол боится прямых вопросов

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма заявил о желании британского представителя уклониться от острых вопросов мировой общественности, передает НСН.

"Присутствует некий элемент неуважения. Такой отказ от участия в важной встрече не украшает ни дипломатическую службу Великобритании , ни конкретных людей, которые выполняют дипмиссию в нашей стране.

С другой стороны, посол находится в патовой ситуации, так как вопросов будет много, и не только со стороны России , а также со стороны других государств.

Он не желает отвечать за принятые решения по политическим вопросам на верхнем уровне, понимая, что окажется в неудобном положении, потому что фактически ответить ему будет нечего", — пояснил он.