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Тело российского туриста нашли в индийских горах
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Тело российского туриста нашли в индийских горах 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Lenta.ru
В горах на севере Индии обнаружили тело пропавшего туриста из России. Как сообщает Times of India, останки 27-летнего россиянина нашли в ущелье неподалеку от моста Laxman Jhula.
С 25 марта Сергей Щерба считался пропавшим без вести. Остановившись в одном из местных отелей Ришикеша, он сообщил менеджеру, что собирается в поход. С тех пор никакой информации о его местонахождении не поступало.
Местные жители обнаружили его тело в ущелье 1 апреля, на операцию по извлечению останков ушло порядка пяти часов. По данным полиции, он мог сорваться вниз во время пешей прогулки.
Информацию об обнаружении тела подтвердили родственники россиянина. «Сегодня в 9:40 по московскому времени в Ришикеше в горах обнаружили тело. В 13:28 его вытащили и опознали Щерба Сергея Игоревича. По версии полиции, он упал с большой высоты», — написала на своей странице во «ВКонтакте» его сестра. В ближайшее время она полетит в Индию, чтобы заняться вопросами с перевозкой тела на родину.
Ранее она сообщала, что ее брат не выходил на связь с 25 марта. «Утром он приехал в город Ришикеш, заселился в отель Ganga Maa, после чего пошел в сторону горы Бхадаши, прислал оттуда фотографию и больше не выходил на связь», — писала девушка.
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