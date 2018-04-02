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Тело российского туриста нашли в горах в Индии
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Тело российского туриста нашли в горах в Индии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Индии нашли тело попавшего туриста из России, об этом сообщила его сестра на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
"Сегодня в 9:40 по московскому времени в Ришикеше в горах обнаружили тело. В 13:28 его вытащили и опознали Щерба Сергея Игоревича, — пишет Юлия Щерба. — По версии полиции он упал с большой высоты".
Завтра она летит в Индию, чтобы заняться всеми вопросами и перевозкой тела в Россию. Ранее Юлия сообщала, что Сергей Щерба выходил на связь 25 марта. «Утром он приехал в город Ришикеш, заселился в отель Ganga Maa, после чего пошёл в сторону горы Бхадаши, прислал оттуда фотографию и больше не выходил на связь», — написала она.
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