«КиберЛенинка» в марте: о чем говорят кошки с собаками

Ученые не всегда интересуются исключительно своей темой, ведь в мире науки достаточно исследований, которые могут быть любопытны не только узким специалистам. Этому очень помогает открытое распространение научных знаний, которому способствует, например, научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Indicator.Ru публикует топ-10 самых читаемых в январе статей, размещенных в «КиберЛенинке», — о коммуникации кошек и собак, о мастерстве киллера, об антипрививочниках и многом другом.

1. Экспертная оценка признаков тактической грамотности убийцы по организации огневой засады

В своей статье судмедэксперты из Челябинска Александр Власов и Владимир Филичкин раскрываются проблемы ретроспективной оценки тактической грамотности наемного убийцы.

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2. Врачам об антипрививочном движения и его вымыслах в СМИ Уже давно доказано, что дешевле предупредить болезнь, чем лечить саму болезнь и ее осложнения. Но сегодня, как и столетие назад, существуют люди, которые проводят активную антивакцинальную кампанию. И, к сожалению, это далеко не всегда люди без медицинского образования.

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3. Коммуникационные сигналы собаки домашней и кошки домашней

В своей статье Елена Березина исследовала особенности поведения собак и кошек, которые общаются как в домашних условиях, так и на территориях населенных пунктов. В сравнении она описала 72 коммуникационных сигнала у собак и 51 сигнал у кошек.

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4. Открытый доступ и открытая наука: на пороге неизбежной эволюции

Система крепостных стен вокруг подписных научных журналов не позволяет найти их тем, кто использует наиболее популярные инструменты поиска, а модель распространения таких изданий не дает возможности обеспечить знакомство с их материалами широкой аудитории. Статью на проблемную тему открытого доступа к научной информации написали Иван Засурский и Наталья Трищенко.

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5. Клиповое интернет-сознание как тип пралогичного мышления

Анализируя клиповую реальность Интернета, доцент ННГУ Татьяна Шеметова приходит к мысли, что современное интернет-сознание сопоставимо с инкорпорированным типом мышления, лишенным временных категорий. Привычка современного человека оперировать короткой реальностью, мыслить «чувственными пятнами» отсекает опыт логических рассуждений в пространстве и времени.

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6. Речевой портрет языковой личности игрока в Dota2

Софья Вдовиченко, аспирант кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ДВФУ, рассматривает речевой портрет игрока в популярную многопользовательскую онлайн-игру Dota 2. Особое внимание она уделяет коммуникативным особенностям речевого поведения «дотера», в частности, стремлению сделать речь лаконичной, эмоциональной и успешной.

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7. «Генденые» праздники: трансформация символических значений

Ольга Воронина из Института философии РАН рассматривает, как трансформировался смысл и символика двух государственных российских праздников, отмечаемых 23 февраля и 8 марта. Помимо гендерной теории, автор опирается на идеи Михаила Бахтина о празднике как неотъемлемой части культуры, Пьера Бурдье о символической политике и Эрика Хобсбаума об изобретении новых (и угодных власти) традиций.

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8. Влияние музыка на человеческий организм

Многие люди, слушая музыку различных стилей и жанров, даже не задумываются о том, что она влияет на их психику и поведение. В своей статье автор пытается осмыслить реакции человеческого организма на восприятие музыки.

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9. Эмоциональное выгорание супругов в зависимости от семейного стажа

В статье рассматриваются факторы, влияющие на эмоциональное выгорание и удовлетворенность браком у супругов в зависимости от продолжительности семейного стажа.

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10. Средства общения преступников, жесты и телодвижения

В настоящей работе рассматриваются специфические средства общения преступников — жесты и телодвижения, распространенные в криминальном мире. Даётся объяснение происхождения и использования наиболее употребительных жестов в уголовной среде, специфических телодвижений представителей криминальной субкультуры как средств информационного обеспечения.

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