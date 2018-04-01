Власти проверят законность строительства крематория под Самарой

Жители поселка Рубежный пожаловались врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарова на бизнесменов и политиков, которые решили построить крематорий.

— Дмитрий Игоревич, мы, жители Рубежного, очень просим вас разобраться в строительстве крематория. Место под него выбрано крайне неудачно — в непосредственной близости к жилым домам. Мы относимся к Куйбышевскому району Самары . В городской черте такие вещи строить никак нельзя, — пожаловались жители.

Глава региона поручил разобраться в ситуации мэру Самары Елене Лапушкиной . Чиновница дала некоторые пояснения.

— Строительство крематория планируется на территории Волжского района. Соблюдение всех санитарных норм проверим дополнительно, — пообещала глава города.

Недовольны идеей и жители Волжского района. Они собирают подписи под петицией против строительства крематория.