Власти проверят законность строительства крематория под Самарой 

Жители поселка Рубежный пожаловались врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарова на бизнесменов и политиков, которые решили построить крематорий.
— Дмитрий Игоревич, мы, жители Рубежного, очень просим вас разобраться в строительстве крематория. Место под него выбрано крайне неудачно — в непосредственной близости к жилым домам. Мы относимся к Куйбышевскому району Самары. В городской черте такие вещи строить никак нельзя, — пожаловались жители.
Глава региона поручил разобраться в ситуации мэру Самары Елене Лапушкиной. Чиновница дала некоторые пояснения.
— Строительство крематория планируется на территории Волжского района. Соблюдение всех санитарных норм проверим дополнительно, — пообещала глава города.
Недовольны идеей и жители Волжского района. Они собирают подписи под петицией против строительства крематория.
Место для возведения объекта уже выбрали. Это северная часть кладбища «Рубежное». Разрешение на проведение работ региональное Министерство строительства выдало ООО «Астерс».