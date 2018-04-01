Ещё
Власти проверят законность строительства крематория под Самарой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой

Власти проверят законность строительства крематория под Самарой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители поселка Рубежный пожаловались врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарова на бизнесменов и политиков, которые решили построить крематорий.
— Дмитрий Игоревич, мы, жители Рубежного, очень просим вас разобраться в строительстве крематория. Место под него выбрано крайне неудачно — в непосредственной близости к жилым домам. Мы относимся к Куйбышевскому району Самары. В городской черте такие вещи строить никак нельзя, — пожаловались жители.
Глава региона поручил разобраться в ситуации мэру Самары Елене Лапушкиной. Чиновница дала некоторые пояснения.
— Строительство крематория планируется на территории Волжского района. Соблюдение всех санитарных норм проверим дополнительно, — пообещала глава города.
Недовольны идеей и жители Волжского района. Они собирают подписи под петицией против строительства крематория.
Место для возведения объекта уже выбрали. Это северная часть кладбища «Рубежное». Разрешение на проведение работ региональное Министерство строительства выдало ООО «Астерс».
63.ru: последние новости
Организаторы ЧМ-2018: до «Самара Арены» протянут пивопровод Ни пройти ни проехать: апрельский снегопад парализовал движение в Самаре Выборы губернатора Самарской области назначили на 9 сентября
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»290
Германия признала провал Tornado358
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой214
Мара Багдасарян показала новые права331
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ477
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение