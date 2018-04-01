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Кнежевич: расследование «черногорского переворота» 2016 года идет полным ходом
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Кнежевич: расследование «черногорского переворота» 2016 года идет полным ходом 

Газета.Ru 1 час назад
Лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич рассказал о том, как обстоят дела с расследованием «черногорского переворота» 2016 года, передает газета «Известия».
В Черногории 15 апреля состоятся президентские выборы, на которые парламентская оппозиция выдвинет единого кандидата Младена Боянича.
"Процесс идет полным ходом — ложные свидетели прокуратуры выступают друг за другом. Специальный государственный прокурор Миливое Катнич недавно заявил, что Российская армия участвовала в организации государственного переворота.
Хотя раньше он утверждал, что ни одно официальное государственное учреждение из РФ не участвовало в перевороте, речь шла лишь о неких российских националистических структурах. То есть сторона обвинения постоянно меняет свои же показания", — сказал он.
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