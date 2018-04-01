С Днем смеха поздравляет нижегородцев NewsRoom24

Редакция благодарит всех, кто оценил размещенную на ленте 1 апреля в 9 часов утра первоапрельскую шутку про флешмоб по сбору стеклотары к чемпионату мира по футболу.

Желаем нашим читателям хорошего настроения!