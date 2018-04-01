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С Днем смеха поздравляет нижегородцев NewsRoom24
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В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой

С Днем смеха поздравляет нижегородцев NewsRoom24 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Редакция благодарит всех, кто оценил размещенную на ленте 1 апреля в 9 часов утра первоапрельскую шутку про флешмоб по сбору стеклотары к чемпионату мира по футболу.
Желаем нашим читателям хорошего настроения!
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