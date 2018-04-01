Бойкот автохамам, паркующимся на тротуарах объявили жители Левенцовки

Многие автовладельцы совершенно не думают о других и готовы парковать свои машины на каждом квадратном метре пространства. Жители Левенцовки устали пробираться по тротуарам мимо припаркованных автомобилей. Собравшись с силами, они сами установили бетонные блоки ограждающие тротуар и мешающие парковке в неположенном месте. Сдвинуть подобный блок своими силами не получится, придется звать трактор или грейдер.

Фотографии с импровизированного субботника выложили в социальных сетях. «Собрались и сделали! Жители Левенцовки, своими силами облагородили тротуар ограждениями и спасли его от паркующихся там автовладельцев. Спасибо активным жильцам этого района, всем, кто проявил инициативу в решении и освещении этого вопроса, спасибо блогеру Гаспару за репортаж. Это очень правильные дела, всем приятных прогулок по свободному тротуару! — комментирует организатор мероприятия.

Жители города также поддерживают активистов. В комментариях к фотографиям сотни позитивных отзывов и благодарностей. Местные жители призывают беречь свой район и уважать друг друга. Ведь в наших силах сделать город чистым, приветливым и удобным.