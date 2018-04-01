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Писатели Беларуси и России устроили творческий вечер
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Писатели Беларуси и России устроили творческий вечер 

Мир24 1 час назад
Встреча прошла в президентской библиотеке.
На ней авторы Союзного государства представили свои новые произведения и обсудили перспективы сотрудничества. А еще презентовали очередной номер совместного журнала «Белая вежа». На страницах можно прочесть произведения известных авторов обеих стран, а также начинающих писателей.
«Мы очень рады тому, что в последнее время активизировалась переводческая деятельность. Что произведения многих белорусских авторов выходят в различных регионах России. Потому что через произведения, через переводную литературу можно лучше понять душу народа, национальный характер. И слово писателя в этом большое подспорье», — сказала первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.
И встреча писателей, и презентация журнала прошла в преддверии праздника — Дня единения народов Беларуси и России. Отмечать его будут уже завтра.
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