Писатели Беларуси и России устроили творческий вечер

Встреча прошла в президентской библиотеке.

На ней авторы Союзного государства представили свои новые произведения и обсудили перспективы сотрудничества. А еще презентовали очередной номер совместного журнала «Белая вежа». На страницах можно прочесть произведения известных авторов обеих стран, а также начинающих писателей.

«Мы очень рады тому, что в последнее время активизировалась переводческая деятельность. Что произведения многих белорусских авторов выходят в различных регионах России . Потому что через произведения, через переводную литературу можно лучше понять душу народа, национальный характер. И слово писателя в этом большое подспорье», — сказала первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

И встреча писателей, и презентация журнала прошла в преддверии праздника — Дня единения народов Беларуси и России. Отмечать его будут уже завтра.

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