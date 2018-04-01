Эксперт оценил новый законопроект о совершенствовании контроля в противодействии коррупции

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в разговоре с RT прокомментировал внесённый в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции. По словам Цымбала, такой механизм позволит усилить ответственность перед законом и сотрудников, и руководства.

«С одной стороны, это проверка поданной информации со стороны управленческого персонала. С другой стороны, усиливает ответственность со стороны руководителей. Таким образом в случае выявления каких-либо коррупционных правонарушений со стороны тех или иных сотрудников с руководителя тоже будут спрашивать, выполнил ли он все мероприятия по проверке», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Государственную думу законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции.

Согласно документу, руководители госкорпораций наделяются правом получать справки по счетам физлиц, а в некоторых случаях — и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.