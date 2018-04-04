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Кабмин внес в Думу проект об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок
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Кабмин внес в Думу проект об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство внесло в среду в Госдуму законопроект об организации регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования на основе заключения организационного договора. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.
Как отметили авторы в пояснительной записке, «целью разработки законопроекта является формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом во всех видах сообщения (дальнее, пригородное)».
"Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции «за маршрут», — пишут разработчики. По их словам, в силу того, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция «на маршруте» не является эффективной. «Модель конкуренции „за маршрут“ преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса», — обращают внимание в кабмине.
При этом, пишут авторы, «организационный договор заключается не для целей обеспечения государственных и муниципальных нужд, а для целей осуществления в период его действия перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования».
"Реализация основ законопроекта позволит перейти к принципиально новой системе организации регулярных пассажирских перевозок, когда государство будет заключать организационный договор на определенных условиях и компенсировать перевозчику потери в доходах, возникающих от осуществления регулируемой деятельности", — заключили авторы.
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