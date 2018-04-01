Жители Екатеринбурга на березовых пнях увидели коррупцию в АИЖК

Екатеринбурге 1 апреля в районе улицы Краснолесье прошел митинг в защиту березовой рощи, которую вырубают в интересах «Атомстройкомлекса». По итогам массового мероприятия, на которое по разным подсчетам пришло от 500 до 800 человек, собрано 763 подписи. Подписные листы буду отправлены губернатору Свердловской области , сообщил «АиФ-Урал» организатор акции Денис Каракоз.

Участники акции были «вооружены» цветными лентами — черными и зеленым, которыми повязывали либо пни, либо еще живые, но подготовленные к спилу деревья. Организаторы тут же собирала подписи против вырубки. На плакатах, которые принесли с собой митингующие, были призывы уволить главу Агентства ипотечного жилищного кредитования Александра Плутника. На него горожане возлагают ответственность за продажу земли с лесом «Атомстройкомплексу».

По словам Каракоза, являющегося также и председателем ТОС «Академический», митинг в защиту леса стал формой привлечения внимания к проблеме. Она заключается в том, что «Атомстройкомлекс» не столько рубит деревья, сколько перегружает район, не возлагая на себя обязанностей по улучшению социальной инфраструктуры.

«АИЖК продала «Атомстройкомлексу» сначала участок в 26 тысяч квадратных метров за 90 млн рублей, после чего участок в 10 раз больше, но за 88 млн рублей. Если первая сделка была рыночной, то вторая — сомнительной. Я описал эту схему.отправил заявление в Ленинскую прокуратуру, а те переслали в прокуратуру Пресненского района Москвы . Пусть разбираются», — рассказал Каракоз. Он говорит, что нынешний владелец земли готов застроить квартал, но не берется строить школы и детские сады. Один из примеров — жилой комплекс «Балтийский» на 3000 человек — «АСК» уже построил, но не построил необходимую для такого числе жителей школу.

В планах Дениса Каракоза блокировать застройку района без социальной инфраструктуры на ближайших публичных слушаниях. Как ожидается, на них «Атомстройкомплекс» представит все свои проекты.