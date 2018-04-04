Ольга Бузова: «Я забыла, что такое удовольствие от секса

«Но мне нужен мужчина „без памперсов“, — выдала звезда свои пожелания.

Совсем скоро в Европе пройдут съемки женской версии проекта „Холостяк“ канала ТНТ, героиней которого станет самая завидная невеста страны, Ольга Бузова . В рамках пресс-конференции, которая прошла сегодня в Москве , звезда призналась, что возлагает на шоу большие надежды и очень серьезно относится к участию в нем.

»Все забывают, что я не робот, а женщина. Многие думают, что я могу без любви, но это не так. Я хочу, чтобы меня полюбили, — поделилась своими эмоциями Оля. — Не думала, что в 32 года рядом со мной не будет мужчины, но сейчас у меня просто нет времени на его поиски. Я гастролирую, занимаюсь бизнесом. Круглосуточно. Именно поэтому я решила дать согласие на участие в шоу, где смогу найти свою любовь».

Ольга готова отменить все дела ради поиска любви

Озвучила Ольга и свои главные требования к будущему избраннику, признавшись, что отбор будет очень строгим: Мне нужен мужчина «без памперсов». Он должен быть смелым, честным, преданным и умным. Материальный достаток для меня не так важен. Я буду оценивать мужчину, а не его кошелек. Но самое главное для меня — чувствовать себя защищенной и понимать, что меня не используют. У каждого есть возможность побороться за мое сердце. Кастинг уже идет».

Мне нужен мужчина «без памперсов»!

Бузова призналась, что готова отдаться проекту полностью, так возлагает на него большие надежды. Оля на месяц отменит почти все дела, чтобы принять участие в проекте: «Это шоу нужно мне не для популярности. Я отдам себя проекту ради любви. В моем графике останутся только концерты, которые прописаны на год вперед, остальные дела уйдут на второй план. Мне будет непросто, ведь я уже забыла, что такое романтика, я отвыкла флиртовать. Признаюсь вам, что я даже не помню, что такое удовольствие от секса. Не знаю, чего ждать и получится ли у меня открыть свое сердце. Но я хочу услышать, что меня любят и сказать: „Я тебя люблю“.

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