Ведущая «Дома-2» объявила, что 18 апреля стартует платформа Buzar, которая объединит все социальные сети и торговые площадки на одном пространстве. Каждый желающий сможет приобрести криптовалюту, созданную Ольгой, под названием Buzcoin.
— скромно заявила она.
Помимо этого, Бузова впервые прокомментировала свое участие в женской версии популярного шоу «Холостяк», сообщив, что его съемки начнутся уже в скором времени.
— рассказала она.
Как призналась Бузова, для нее это будет авантюра и риск, но она готова к этому, потому что хочет быть счастливой.
Что ж, будем с нетерпением ждать выхода шоу. А как ты считаешь, Ольга сможет найти свою любовь на проекте?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото: Instagram