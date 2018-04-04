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Ольга Бузова — впервые об участии в женской версии «Холостяка»: «Мне нужен мужчина без памперсов»
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Ольга Бузова — впервые об участии в женской версии «Холостяка»: «Мне нужен мужчина без памперсов» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ведущая «Дома-2» объявила, что 18 апреля стартует платформа Buzar, которая объединит все социальные сети и торговые площадки на одном пространстве. Каждый желающий сможет приобрести криптовалюту, созданную Ольгой, под названием Buzcoin.
— скромно заявила она.
Помимо этого, Бузова впервые прокомментировала свое участие в женской версии популярного шоу «Холостяк», сообщив, что его съемки начнутся уже в скором времени.
— рассказала она.
Как призналась Бузова, для нее это будет авантюра и риск, но она готова к этому, потому что хочет быть счастливой.
Что ж, будем с нетерпением ждать выхода шоу. А как ты считаешь, Ольга сможет найти свою любовь на проекте?
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Фото: Instagram
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