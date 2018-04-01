Ольга Бузова будет искать идеального мужа в женской версии шоу «Холостяк»

Съемки нового выпуска шоу пройдут летом в одном из романтичных уголков Европы, в ближайшее время ТНТ объявит кастинг. Пока информация о новом проекте держится в секрете, сообщает телеграм-канал Super.

Если информация подтвердится, Ольга Бузова станет первой девушкой, которая будет искать возлюбленного в женской версии популярного шоу «Холостяк». Недавно вышли первые выпуски нового сезона проекта, в котором свою идеальную девушку ищет певец Егор Крид

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Фото:Instagram