Ещё
Ольга Бузова будет искать идеального мужа в женской версии шоу «Холостяк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Бузова будет искать идеального мужа в женской версии шоу «Холостяк» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Съемки нового выпуска шоу пройдут летом в одном из романтичных уголков Европы, в ближайшее время ТНТ объявит кастинг. Пока информация о новом проекте держится в секрете, сообщает телеграм-канал Super.
Если информация подтвердится, Ольга Бузова станет первой девушкой, которая будет искать возлюбленного в женской версии популярного шоу «Холостяк». Недавно вышли первые выпуски нового сезона проекта, в котором свою идеальную девушку ищет певец Егор Крид.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Анфиса Чехова сообщила о свадьбе и показала помолвочное кольцо Начистоту: что экс-участник шоу «Голос» Брендон Стоун думает о «Доме-2» Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит главная Мальвина советского кино Татьяна Проценко
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке164
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1186
Китай огласил ответ на ограничения США394
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»323
Германия признала провал Tornado399
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение