Не для слабаков! Стали известны название и подробности шоу, где Бузова будет искать идеального мужа

Абсолютно новый проект на российском телевидении, съемки которого стартуют уже в скором времени, будет называться «Замуж за Бузову». В его рамках мужчинам, прошедшим кастинг, придется сражаться за внимание Ольги, и только победитель будет удостоен внимания и личного общения. Все события, происходящие на шоу, станут для Бузовой настоящим сюрпризом, а каждое свидание будет проходить в новом городе.

Также стало известно, что создатели проекта придумали особенный вид проверки всех претендентов на сердце телеведущей, чтобы она смогла отличить искренние чувства от фальши. Что же это будет за проверка, пока держится в секрете. А как ты считаешь, сможет ли Ольга найти свою любовь на проекте?

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Фото:Instagram