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Бузова решила всерьез заняться поисками мужа
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Бузова решила всерьез заняться поисками мужа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что намерена найти любимого мужчину с помощью ток-шоу.
Бузова заявила, что готова выйти замуж, поэтому ищет любимого мужчину.
«Пора внести ясность во все, что появилось в СМИ по поводу моего участия в новом проекте. Я действительно готова к новым отношениям из-за нехватки времени на походы в кино и свидания я решилась на этот шаг», — отметила певица.
По словам Бузовой, она верит, что, с помощью проекта сможет найти свою любовь и обрести счастье.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова запускает производство собственной криптовалюты, она будет служить ядром платформы BUZAR, пользователи которой смогут знакомиться и покупать товары и услуги.
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