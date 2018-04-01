Маша Малиновская провела «инвентаризацию» внешности

Маша Малиновская объявила о скором возвращении на голубой экран. Скандал, разгоревшийся вокруг ее имени, а также справедливая и не очень критика, помогли телеведущей измениться. Перед зрителями она предстанет с новым имиджем и взглядами на жизнь, об этом всем Маша рассказала в своем «Инстаграме».

«Прошу приветствовать, старая-новая, Маша Малиновская! Я прочла все ваши комментарии к крайним моим эфирам у Малахова и Кудрявцевой» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена, — прим. WomanHit.ru), — написала Малиновская. — «Xочу поблагодарить всех вас и за поддержку, и за критику! Я провела эпическую работу над ошибками и учла все ваши бесспорно справедливые замечания!».

Она поблагодарила свою семью, друзей, знакомых за поддержку и веру в нее. А врагов и хейторов — за то, что неравнодушны к ней. Благодаря им, она выбралась «со дна пропасти». Маша анонсировала свое возвращение на ТВ и обещала, что зрители увидят ее другой.

«Внешность, техника речи, профессионализм, все подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела но не пользовалась, наконец достала с антресоли!», — поделилась Малиновская.