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Маша Малиновская провела «инвентаризацию» внешности
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Маша Малиновская провела «инвентаризацию» внешности 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Маша Малиновская объявила о скором возвращении на голубой экран. Скандал, разгоревшийся вокруг ее имени, а также справедливая и не очень критика, помогли телеведущей измениться. Перед зрителями она предстанет с новым имиджем и взглядами на жизнь, об этом всем Маша рассказала в своем «Инстаграме».
«Прошу приветствовать, старая-новая, Маша Малиновская! Я прочла все ваши комментарии к крайним моим эфирам у Малахова и Кудрявцевой» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена, — прим. WomanHit.ru), — написала Малиновская. — «Xочу поблагодарить всех вас и за поддержку, и за критику! Я провела эпическую работу над ошибками и учла все ваши бесспорно справедливые замечания!».
Она поблагодарила свою семью, друзей, знакомых за поддержку и веру в нее. А врагов и хейторов — за то, что неравнодушны к ней. Благодаря им, она выбралась «со дна пропасти». Маша анонсировала свое возвращение на ТВ и обещала, что зрители увидят ее другой.
«Внешность, техника речи, профессионализм, все подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела но не пользовалась, наконец достала с антресоли!», — поделилась Малиновская.
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