Германию, Францию и Британию собрались судить за загрязнение воздуха

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья рассказал о планах подать иск в отношении 10 стран Европейского союза , загрязняющих воздух.

Ответчиками по делу выступят страны, в которых зафиксировано превышение установленной в Европейском союзе нормы окисей азота и твердых частиц, попадающих в воздух вместе с выхлопными газами, сообщает RT со ссылкой на Die Welt и Welt am Sonntag.

Франция, Великобритания, Италия и Испания. В иске значатся 10 европейских стран, в том числе Германия

Еврокомиссар собирается обратиться в Европейский суд в Люксембурге

В случае, если Велье одержит победу в суде, государствам грозят штрафы или запрет на въезд дизельных автомобилей в центры городов.

Напомним, в 2016 году страны Евросоюза увеличили выбросы углекислоты в атмосферу на 0,2%.