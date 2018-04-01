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Германию, Францию и Британию собрались судить за загрязнение воздуха
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Германию, Францию и Британию собрались судить за загрязнение воздуха 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья рассказал о планах подать иск в отношении 10 стран Европейского союза, загрязняющих воздух.
Ответчиками по делу выступят страны, в которых зафиксировано превышение установленной в Европейском союзе нормы окисей азота и твердых частиц, попадающих в воздух вместе с выхлопными газами, сообщает RT со ссылкой на Die Welt и Welt am Sonntag.
В иске значатся 10 европейских стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.
Еврокомиссар собирается обратиться в Европейский суд в Люксембурге.
В случае, если Велье одержит победу в суде, государствам грозят штрафы или запрет на въезд дизельных автомобилей в центры городов.
Напомним, в 2016 году страны Евросоюза увеличили выбросы углекислоты в атмосферу на 0,2%.
В сентябре в Минприроды назвали российские города с наиболее загрязненной атмосферой.
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