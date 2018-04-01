В России установят срок давности взысканий за коррупционные нарушения

Проект федерального закона разработан в целях унификации порядка привлечения государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний) и государственных внебюджетных фондов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения.

В этих целях предусматривается установление единого срока давности для применения взысканий за коррупционные правонарушения (не позднее трех лет со дня совершения правонарушения).