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Лондон опередил Нью-Йорк по числу убийств
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Лондон опередил Нью-Йорк по числу убийств 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Москва24
Британская столица опередила Нью-Йорк по количеству убийств, совершенных в последние два месяца. Как пишет The Daily Mail, из-за волны нападений с ножом уровень преступности в Лондоне оказался самым высоким за последнее десятилетие.
По данным Скотленд-Ярда, число преступлений с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе находится сейчас на максимальном уровне с 2011 года, за прошлый год оно выросло сразу на 12%. С начала года жертвами нападений с ножом стали уже 30 человек при том, что за весь 2017 год было зафиксировано 87 убийств.
В феврале в британской столице произошло 15 нападений со смертельным исходом (в Нью-Йорке — 14), а в марте уже 22 (против 21 в американском мегаполисе). Хотя в прошлом году в Нью-Йорке было в два раза больше убийств, чем в Лондоне, эксперты обеспокоены тем, что разрыв между городами по этому показателю неуклонно сокращается, и вовсе не из-за уменьшения уровня преступности.
Как отмечает комиссар Крессида Дик, к столь негативным последствиям привело не только сокращение бюджета полиции, но и уменьшение количества так называемых операций перехвата и регистрации, на отмене которых настаивала нынешний премьер-министр Тереза Мэй, будучи еще главой МВД Соединенного Королевства, поскольку считала, что в них есть расистский уклон.
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