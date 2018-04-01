Лондон опередил Нью-Йорк по числу убийств

Британская столица опередила Нью-Йорк по количеству убийств, совершенных в последние два месяца. Как пишет The Daily Mail , из-за волны нападений с ножом уровень преступности в Лондоне оказался самым высоким за последнее десятилетие.

По данным Скотленд-Ярда, число преступлений с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе находится сейчас на максимальном уровне с 2011 года, за прошлый год оно выросло сразу на 12%. С начала года жертвами нападений с ножом стали уже 30 человек при том, что за весь 2017 год было зафиксировано 87 убийств.

В феврале в британской столице произошло 15 нападений со смертельным исходом (в Нью-Йорке — 14), а в марте уже 22 (против 21 в американском мегаполисе). Хотя в прошлом году в Нью-Йорке было в два раза больше убийств, чем в Лондоне, эксперты обеспокоены тем, что разрыв между городами по этому показателю неуклонно сокращается, и вовсе не из-за уменьшения уровня преступности.