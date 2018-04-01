Атака «Женского батальона смерти» русской армии закончилась неудачей

Шведская книжная новинка рассказывает о женщинах-героях войны.

Поле боя обычно представляется исключительно мужским местом. Однако на протяжении всей истории в войнах нередко принимали участие и женщины. Раньше для этих целей они притворялись мужчинами.

Книга «Женщины на войне» (Kvinnor i strid) шведского автора научно-популярной литературы Анны Ларсдоттер (Anna Larsdotter) рассказывает их историю. Иногда женщины стремились получить свободу, переодевшись в мужской костюм и выполняя обязанности солдата. За армиями следовали большие группы подруг, жен и детей.

«В то время одежда и волосы определяли личность человека. Притвориться мужчиной было проще. Для некоторых это был способ заработать на жизнь», — говорит Ларсдоттер.

Притворяться мужчиной было опасно, поскольку закон это запрещал. Некоторые солдаты, притворявшиеся мужчинами, брали женщин в жены. За раскрытием обмана могла последовать смертная казнь.

«Иногда братья по оружию знали о происходящем и молчали. Одна женщина из шведской провинции Смоланд смогла прослужить артиллеристом 11 лет и не была раскрыта».

Героиню царской армии казнили, героиню Красной армии отправили в Америку

Как рассказывает Ларсдоттер, в 1850-х притворяться мужчиной в армии стало сложнее. Армии стали профессиональными, медицинские проверки стали проводиться регулярно. Согласно национальным принципам, женщина должна была сидеть дома и рожать детей. С другой стороны, женщины могли официально ухаживать за ранеными, одна из самых известных медсестер — англичанка Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale).

В годы Первой мировой войны в русской армии появился «Женский батальон смерти», командиром которого была Мария Бочкарева. Батальон создавался для того, чтобы унизить мужчин, избегавших службу на фронте, но он также принимал участие в сражениях. Их атака потерпела неудачу, когда мужчины, воевавшие вместе с женщинами, стали распивать алкоголь, обнаруженный в захваченных окопах врага. Во время Гражданской войны в России красные расстреляли Бочкареву. Однако традиция, которой она положила начало, продолжилась во время Второй мировой войны.

«В Красной армии было около миллиона женщин, 120 тысяч из которых постоянно участвовали в сражениях. Среди них были и снайперы, и танкисты, и пилоты».

Самой известной подобной личностью была Людмила Павличенко. Когда снайпер получила ранение, ее отправили в США в составе делегации. Там лейтенант Павличенко сказала, что ей 25 лет и что она убила «309 фашистских захватчиков». Она спросила у американских гражданских: «Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!»

Снайпер Людмила Павличенко

Ларсдоттер также пишет в своей книге о Фанни Луукко (Fanny Luukko) и финских лоттах (лотты — участницы финской военизированной организации «Лотта Свярд» (Lotta Svärd), которая существовала с 1919 по 1941 год — прим. пер.).

Лотты вызывают интерес

«Я думаю написать о них больше, а также о шведских партизанских отрядах».

Во время своего визита в Финляндию Ларсдоттер много слышала о финских женщинах, сражавшихся в Красной гвардии.

«Думаю, я напишу о них большую статью», — рассуждает Ларсдоттер, главный редактор шведской газеты «Военная история» (Militär Historia).

Ларсдоттер не уверена в том, что современному миру нужны армии.

«Но если армии понадобятся, в них должны быть как женщины, так и мужчины».

Флора любила окопы

Анна Ларсдоттер пишет в своей книге о десятках женщин, которые пережили невероятное. Своего любимого персонажа она называет, не задумываясь:

«Флора Сандс!» (Flora Sandes)

Англичанка, дочь священника Флора Сандс (1876-1956) записалась в ряды скорой помощи, которая была отправлена в Сербию . Позже она перешла в сербскую армию, сражалась с оружием в руках, была ранена и дослужилась до чина офицера.

«Она рассказывала, что любит ночные окопы. Это кажется странным, когда вспоминаешь, что обычно рассказывают про ужасы окопов Первой мировой войны».

После окончания войны Сандс осталась служить в пограничных войсках Югославии. Там она встретила русского эмигранта, который был значительно моложе нее, и вышла за него замуж. Они основали фирму такси. Флора Сандс была первой женщиной-таксистом в Белграде.

Великобритании история Сандс стала известной благодаря ее автобиографическим рассказам. Когда Германия напала на Югославию в 1941 году, Сандс снова призвали на службу в армию страны. Сандс очень этим гордилась. Однако Германия продвигалась слишком быстро, и Сандс пришлось бежать в Англию.

Известные женщины-солдаты

Ханна Снелл (Hannah Snell)

Служила в английской сухопутной армии и во флоте, в том числе — в Индии в XVIII веке. Стала популярной персоной своего времени, скончалась от психического расстройства.

Теруань де Мерикур (Théroigne de Méricour)

Стала героиней Французской революции, когда попала в плен к австрийцам. Ее возвращение в Париж торжественно отмечали.

Рене Бордеро (Renée Borderau)

Участвовала в мятеже против идей Французской революции, после чего республиканцы убили 42 ее родственника. Считается, что сама Рене Бордеро убила около 20 республиканцев, в числе которых был ее собственный дядя.

Сьюзан Трэверс (Susan Travers)

Была медсестрой Красного креста и водителем машины скорой помощи в Финляндии во время Зимней войны. Затем Сьюзан Трэверс отправилась в Северную Африку, где служила в Свободных французских силах. После Второй мировой войны она стала единственной женщиной, принятой во Французский Иностранный легион. Трэверс также служила во Вьетнаме

Нгуе́н Тхи Динь (Ngueyen Thi Dinh)

Воевала против французов во Вьетнаме. Была одним из основателей Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и его временным командующим. Нгуе́н Тхи Динь дослужилась до чина генерал-майора и стала вице-президентом объединенного Вьетнама.