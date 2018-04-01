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В облсовете Кузбасса объявили внеочередное собрание
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В облсовете Кузбасса объявили внеочередное собрание 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев заявил, что депутаты кемеровского областного совета соберутся в понедельник, 2 апреля, на внеочередную сессию после увольнения губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА «Новости».
"Завтра (2 апреля — "Газета.Ru") всех депутатов просят по возможности собраться. Если будет кворум, это две трети от 46 депутатов облсовета, будет внеочередная сессия. Если кворума не будет, то состоится расширенное заседание", — сказал Украинцев.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке нынешнего губернатора Амана Тулеева. Врио губернатора назначен заместитель Тулеева.
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