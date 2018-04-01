В Воронеже сосулька упала на 12-летнего мальчика 

ЧП случилось на улице Артамонова. Сосулька упала с крыши дома на 12-летнего мальчика около 17:20 воскресенья, 1 апреля. Об этом «Вести-Воронеж» сообщило сразу несколько читателей. Информацию о происшествии подтвердили в управлении МВД по региону. По данным ведомства, ЧП случилось около дома №12а на улице Артамонова в Железнодорожном районе. Ребёнка доставили в больницу. О состоянии и травмах мальчика пока не сообщается. Полиция начала проверку. «Вести-Воронеж» уточняют информацию о случившемся. Поздним вечером субботы, 31 марта, от упавшей с крыши сосульки пострадал 34-летний воронежец. Мужчина отделался ссадинами и ушибами головы. ЧП случилось на улице 20 лет Октября. Дарья Крымова