СК: в Воронеже глыба льда рухнула с крыши дома на 12-летнего мальчика

Следователи разбираются в обстоятельствах травмирования 12-летнего мальчика в Железнодорожном районе Воронежа.

1 апреля около пяти часов вечера с крыши дома №14 по улице Артамонова на 12-летнего мальчика упала глыба льда. Ребенка доставили в больницу, где ему поставили диагноз «компрессионный перелом 5-8 позвонков».