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СК: в Воронеже глыба льда рухнула с крыши дома на 12-летнего мальчика
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СК: в Воронеже глыба льда рухнула с крыши дома на 12-летнего мальчика 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Следователи разбираются в обстоятельствах травмирования 12-летнего мальчика в Железнодорожном районе Воронежа.
1 апреля около пяти часов вечера с крыши дома №14 по улице Артамонова на 12-летнего мальчика упала глыба льда. Ребенка доставили в больницу, где ему поставили диагноз «компрессионный перелом 5-8 позвонков».
«В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение снега, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега», — отметили в пресс-службе СК РФ по региону.
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