Избиение школьниц в Ленинске планировалось заранее в социальных сетях

Полицейские Ленинского района Волгоградской области выясняют обстоятельства жестокого избиения школьниц, которое было записано на камеру мобильного телефона и появилось в социальных сетях. Участницы драки тем временем утверждают, что идея выяснить отношения принадлежала пострадавшим. Этому предшествовали долгие беседы в соцсетях.

История ленинского инцидента берет свое начало как минимум за пять дней до самой драки, произошедшей 21 марта. 16-го числа девушки выясняли отношения в «ВКонтакте». Специально для этого подростки даже создали отдельную беседу, в которой состояли 13 человек.

30 марта, когда стало известно о возбуждении уголовного дела, одна из участниц избиения Светалана Е. (на видео в черной кофте с красной вставкой) выложила скриншот этой беседы со словами: «Вот видите все! Сама девочка позвала нас на стрелу. Обзывала нас. И сама же получила!». Хотела ли девушка оправдаться этим фото за то, как била школьницу ногами, не известно.

Светлана Е. выложила скриншот беседы на своей странице

— Короче, девчонки, кто хочет мне дать п***в суббот приеду с девчонками в Ленинск в 11ждем вас парке, берите пацанов тоже, — говорит одна из участниц беседы (орфография и пунктуация автора, — Прим. Ред.)

Избинение школьниц в Ленинске

Пообщаться с участницами драки сегодня невозможно. Все они ограничили доступ к своим страницам в соцсетях. Несмотря на это, девушки часто заходят на свои страницы. К примеру, одна из главных героинь видео — 17-летняя Алина Л. Это она в красном свитере бьет лежащую на земле школьницу.

Уголовное дело возбудили в отношении 17-летней участницы драки