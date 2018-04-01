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«Сохранить и приумножить». Неверов дал напутствие новому главе Кузбасса
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«Сохранить и приумножить». Неверов дал напутствие новому главе Кузбасса 

Национальная Служба Новостей 30 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Перед временно назначенным главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым стоит непростая задача сохранить и приумножить достижения региона. Об этом рассказал лидер фракция «Единая Россия» в Госдуме, уроженец Новокузнецка Сергей Неверов.
«В первую очередь — это развитие промышленного потенциала и малого бизнеса. Благодаря ему Кузбасс сейчас живет не одним углем», — пояснил Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.
Депутат напомнил, что предшественник Цивилева — Аман Тулеев — реализовал много изменений в социально-экономической жизни Кузбасса. Именно при его руководстве область преодолела тяжелейшие последствия развала СССР и реструктуризации угольной отрасли.
«Я знаю Амана Гумировича как человека, который живет Кузбассом. Он пропустил через свое сердце ту трагедию, которая произошла в Кемерово, и с таким грузом тяжело работать», — заявил вице-спикер Госдумы, которого цитирует ТАСС.
1 апреля президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Кузбасса Амана Тулеева и временно назначил на место губернатора Сергей Цивилева. Новый глава региона в первую очередь пообещал жителям строгое и объективно расследование трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
Пожар в ТЗ «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых.
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