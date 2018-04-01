«Сохранить и приумножить». Неверов дал напутствие новому главе Кузбасса

«В первую очередь — это развитие промышленного потенциала и малого бизнеса. Благодаря ему Кузбасс сейчас живет не одним углем», — пояснил Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Депутат напомнил, что предшественник Цивилева — Аман Тулеев — реализовал много изменений в социально-экономической жизни Кузбасса. Именно при его руководстве область преодолела тяжелейшие последствия развала СССР и реструктуризации угольной отрасли.

«Я знаю Амана Гумировича как человека, который живет Кузбассом. Он пропустил через свое сердце ту трагедию, которая произошла в Кемерово , и с таким грузом тяжело работать», — заявил вице-спикер Госдумы, которого цитирует ТАСС

1 апреля президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Кузбасса Амана Тулеева и временно назначил на место губернатора Сергей Цивилева. Новый глава региона в первую очередь пообещал жителям строгое и объективно расследование трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в ТЗ «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых.