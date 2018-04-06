Неверов против выдвижения Тулеева в спикеры кемеровского парламента

Ранее депутаты нижней палаты парламента, представляющие Кемеровскую область, направили обращение врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента. Обращение подписали семь депутатов, один из них — Антон Горелкин , опубликовал его текст на своей странице в соцсети.

«Мы, депутаты Государственной думы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Гумировича Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях, будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — говорится в обращении.