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Неверов против выдвижения Тулеева в спикеры кемеровского парламента
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Неверов против выдвижения Тулеева в спикеры кемеровского парламента 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов считает неправильным выдвижение Амана Тулеева в спикеры парламента Кемеровской области. «Люди просто не поймут такого решения», — подчеркнул Неверов «Интерфаксу».
Ранее депутаты нижней палаты парламента, представляющие Кемеровскую область, направили обращение врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента. Обращение подписали семь депутатов, один из них — Антон Горелкин, опубликовал его текст на своей странице в соцсети.
«Мы, депутаты Государственной думы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Гумировича Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях, будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — говорится в обращении.
Тулеев подал прошение об отставке президенту РФ вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент удовлетворил его прошение. Врио губернатора назначен Цивилев.
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