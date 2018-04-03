Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил депутатский мандат

Как рассказал «РГ» секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Михаил Пименов , вакантный мандат был передан Аману Тулееву сегодня на заседании избиркома. «Было принято соответствующее постановление», — сообщил Михаил Пименов.

По его словам, передача вакантного мандата — рядовая процедура, которая происходит регулярно в соответствии с действующим законодательством. В 2013 году Аман Тулеев во время избирательной кампании в депутатский корпус возглавлял партийный список. Однако не имел возможности стать парламентарием, занимая в тот момент государственную должность губернатора. Сейчас это ограничение снято, и Аман Тулеев смог стать народным избранником.

В ближайшее время на очередной сессии областные парламентарии примут Амана Тулеева в свои ряды. Как уточнил Михаил Пименов, отменить своим голосованием постановление избиркома о передаче мандата депутаты не могут. «Оспорить это решение возможно только через суд», — сказал секретарь облизбиркома.

В пресс-службе Совета народных депутатов комментировать событие «РГ» не стали.

Как сообщала «РГ», первого апреля Аман Тулеев подал в отставку с должности губернатора по собственному желанию. В своем видеообращении он связал свой поступок с трагической гибелью людей в ТРЦ «Зимняя вишня», заявив о том, что «управлять регионом с таким грузом невозможно».