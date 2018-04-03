Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил депутатский мандат 

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат Совета народных депутатов Кемеровской области.
Как рассказал «РГ» секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Михаил Пименов, вакантный мандат был передан Аману Тулееву сегодня на заседании избиркома. «Было принято соответствующее постановление», — сообщил Михаил Пименов.
По его словам, передача вакантного мандата — рядовая процедура, которая происходит регулярно в соответствии с действующим законодательством. В 2013 году Аман Тулеев во время избирательной кампании в депутатский корпус возглавлял партийный список. Однако не имел возможности стать парламентарием, занимая в тот момент государственную должность губернатора. Сейчас это ограничение снято, и Аман Тулеев смог стать народным избранником.
В ближайшее время на очередной сессии областные парламентарии примут Амана Тулеева в свои ряды. Как уточнил Михаил Пименов, отменить своим голосованием постановление избиркома о передаче мандата депутаты не могут. «Оспорить это решение возможно только через суд», — сказал секретарь облизбиркома.
В пресс-службе Совета народных депутатов комментировать событие «РГ» не стали.
Как сообщала «РГ», первого апреля Аман Тулеев подал в отставку с должности губернатора по собственному желанию. В своем видеообращении он связал свой поступок с трагической гибелью людей в ТРЦ «Зимняя вишня», заявив о том, что «управлять регионом с таким грузом невозможно».