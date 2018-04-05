Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева спикером регпарламента

"Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", — говорится в письме.