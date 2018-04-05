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Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева спикером регпарламента
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Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева спикером регпарламента 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение бывшего руководителя региона Амана Тулеева председателем областного Совета народных депутатов (законодательного собрания). Соответствующее письмо опубликовал в четверг на своей странице в «Фейсбуке» депутат Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", — говорится в письме.
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