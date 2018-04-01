Биография Сергея Цивилева

Ниже приводится справочная информация.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области ( Украина ).

В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».

С 1978 года по 1994 год Сергей Цивилев проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России

В 1997-2013 годах занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге

С 2014 года по 2018 год — генеральный директор ООО «Угольная компания „Колмар“.

Пятого марта 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Владел 100% акций двух холдинговых компаний — „АНТЭ Холдинг“ и „Данрит“, через них являлся основным совладельцем „Колмара“ (70%). После того как вступил в должность вице-губернатора, передал акции компании жене.

Первого апреля 2018 года после досрочной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Цивилев назначен временно исполняющим обязанности главы региона.