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Биография Сергея Цивилева
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Биография Сергея Цивилева 

РИА Новости 6 часов назад
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и назначил врио главы региона заместителя губернатора Сергея Цивилева, сообщила пресс-служба Кремля.
Ниже приводится справочная информация.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области (Украина).
В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика.
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».
С 1978 года по 1994 год Сергей Цивилев проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России.
В 1997-2013 годах занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.
С 2014 года по 2018 год — генеральный директор ООО «Угольная компания „Колмар“.
Пятого марта 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
Владел 100% акций двух холдинговых компаний — „АНТЭ Холдинг“ и „Данрит“, через них являлся основным совладельцем „Колмара“ (70%). После того как вступил в должность вице-губернатора, передал акции компании жене.
Первого апреля 2018 года после досрочной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Цивилев назначен временно исполняющим обязанности главы региона.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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