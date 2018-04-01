Автосалон в Нью-Йорке 2018: новинки второго эшелона

Audi RS5 Sportback стала одной из немногих премьер автошоу от европейских концернов. Прежде самая злая «пятерка» с литерами RS могла быть только двухдверкой — классическим купе. У «спортбека» такой вариант появился впервые. Клиренс машины уменьшен на семь миллиметров, причем относительно не стандартной версии, а без того низкой версии S5. Броский обвес и 19-дюймовые колеса входят в базовую комплектацию.

Двигатель V6 объемом 2,9 литра уже знаком по другим моделям Audi, а дебютировал он на Porsche Panamera второго поколения. Двойной турбонаддув позволил снять с него 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Через классический 8-ступенчатый автомат мотор транслирует тягу на все колеса. Пятидверка разменивает первую сотню через 3,9 секунды после старта, а электронный ограничитель срабатывает на 280 км/ч.

Купе Audi RS5 стоит в России от 5 050 000 рублей. Sportback наверняка окажется чуть дороже.

Maserati Levante, первый кроссовер в истории марки, пока выпускается исключительно с трехлитровыми моторами. Дизель развивает 275 л.с., бензиновые версии — 350 или 430 л.с. Самой мощной модификации сотня покоряется за 5,2 секунды, а предел возможностей располагается на отметке 264 км/ч. Однако в Нью-Йорке итальянцы показали нового «царя горы». Исполнение Trofeo вооружили «восьмеркой» 3.8 мощностью 590 л.с. и 739 Нм момента. Мотор позаимствовали у Ferrari , и этим все сказано.

Двигатель адаптирован для работы на кроссовере. Он разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды и далее до максимальных 300 км/ч. Maserati Levante Trofeo располагает особым режимом работы управляющей электроники Corsa и лаунч-контролем для эффективного старта с места. Машине положены кузовные элементы из углепластика — сплиттер, накладки по бокам кузова и в заднем бампере. Из этого же материала изготовлены крышка двигателя и некоторые элементы интерьера.

В России Nissan почти забросил класс седанов. Сначала ушла Teana, за ней Sentra, доживает свои дни Almera. За океаном четырехдверки этого бренда представлены «в ассортименте». На выставке показали седан Altima нового поколения. В иерархии марки он занимает место между моделями Sentra и Maxima. Впервые в качестве опции для машины предлагается полный привод. Он доступен для выбравших двигатель 2.5 отдачей 190 л.с.

Самая важная новинка для «Алтимы» — двигатель 2.0 турбо с переменной степенью сжатия. Седан стал первой серийной моделью концерна Nissan, получившей его. Первым оказался Infiniti QX50. На премиальном кроссовере мотор развивает 272 л.с., а для седана дефорсирован на 20 сил. Полный привод для четырехдверок с этим агрегатом недоступен, а трансмиссия та же, что и при двигателе 2.5 — вариатор.

В перечне оборудования Nissan Altima можно найти фирменную ниссановскую систему ProPilot Assist — комплекс полуавтономного вождения для трассы и городских условий. Европейцам она знакома, в частности, по модели Qashqai.

Несмотря на очевидную перспективность и популярность сегмента кроссоверов в России (да и в мире в целом), Mazda так и не привезла к нам свой самый компактный вседорожник CX-3. В Нью-Йорке показали его рестайлинговый вариант. Самое время: подели пошел четвертый год. Машине перенастроили рулевое управление и подвеску. Мизерную прибавку обрел двухлитровый мотор семейства Skyactiv. Теперь он располагает 150 силами и 201 Нм момента против 148 сил и 198 Нм ранее.

В рамках борьбы с внутренним уровнем шума конструкторы внедрили более толстые дверные панели и стекло створки багажника, изменили обивку потолка и уплотнители, а также пересмотрели рисунок 18-дюймовых колес. Переход на электронный стояночный тормоз освободил место на центральном тоннеле, и кнопки на нем перекомпоновали. Передние кресла стали шире, и для них впервые предлагается кожаная обивка.

После трех запущенных в серию седанов было логично ожидать, что компания Genesis порадует публику кроссовером. Ровно год назад его прототип уже показывали в Нью-Йорке, но сейчас привезли на выставку не серийный вариант, а еще один концепт, названный Essentia. И он оказался электрическим спорткупе, которого от молодого бренда пока никто не ждет. Как гласит пресс-релиз, машина призвана показать новый вектор развития дизайна и технологий.

Подробности о силовой установке производитель раскрывать не стал. Известно лишь, что электромоторов в ней несколько. До 60 миль в час (97 км/ч) автомобиль разгоняется примерно за три секунды. Кузов построен вокруг углепластикового монокока. Любопытная «фишка» — интегрированный в центральную стойку кузова биометрический датчик. Он считывает отпечатки пальцев и распознает лицо владельца, автоматически распахивая перед ним подъемную дверь.

Genesis Essentia, безусловно, имеет шансы превратиться в серийный автомобиль. Но полагаем, что произойдет это не раньше, чем бренд пополнит свою гамму одним-двумя кроссоверами, которые позволят серьезно увеличить продажи и повысить прибыль. А вот уже потом придет очередь и имиджевых моделей.