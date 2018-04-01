Титов призвал перейти к единой системе противопожарного контроля бизнеса 

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал перейти к единой системе противопожарного контроля в отношении бизнеса. Противопожарным контролем предпринимателей в настоящий момент занимаются и Госстройнадзор, и МЧС, что неэффективно, заявил Титов в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
"Надо от вот этой системы двух организаций — [Гос] стройнадзора и МЧС, — каждая [из которых] может принимать объект по пожарной безопасности, уйти к одной, но они не хотят отдавать друг другу полномочия", — заявил Титов, добавив, что аппарат омбудсмена обращал внимание на эту проблему в течение нескольких лет.
Проблема состоит в том, что МЧС и Госстройнадзор предъявляют разные требования к бизнесу, «причем все их необязательно выполнять», добавил Титов. «Стрелка на пожарном входе должна быть у одних зеленая, а у других красная, у одних стрелка вниз должна быть, у других — вверх. Нам нужны четкие, понятные правила. Если мы будем знать, что вот от „А“ до „Я“ эти правила надо выполнять, и это будет честное выполнение, без всяких коррупционных предложений, без возможности обойти справа или слева, то все будут выполнять эти требования», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей.
Ранее Титов в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 64 человека и еще 79 пострадали, призвал прокуратуру поддержать практику обязательного подписания предпринимателями деклараций противопожарной безопасности, когда контрольно-надзорный орган и предприниматель в совместной декларации фиксируют все требования, которые предъявляются к объекту. Омбудсмен также предложил обязать предпринимателей страховать ответственность, чтобы страховые компании находили «способы сделать так, чтобы застрахованный соблюдал требования безопасности».