Титов призвал перейти к единой системе противопожарного контроля бизнеса

МОСКВА , 1 апреля. / ТАСС /. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал перейти к единой системе противопожарного контроля в отношении бизнеса. Противопожарным контролем предпринимателей в настоящий момент занимаются и Госстройнадзор, и МЧС , что неэффективно, заявил Титов в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

"Надо от вот этой системы двух организаций — [Гос] стройнадзора и МЧС, — каждая [из которых] может принимать объект по пожарной безопасности, уйти к одной, но они не хотят отдавать друг другу полномочия", — заявил Титов, добавив, что аппарат омбудсмена обращал внимание на эту проблему в течение нескольких лет.

Проблема состоит в том, что МЧС и Госстройнадзор предъявляют разные требования к бизнесу, «причем все их необязательно выполнять», добавил Титов. «Стрелка на пожарном входе должна быть у одних зеленая, а у других красная, у одних стрелка вниз должна быть, у других — вверх. Нам нужны четкие, понятные правила. Если мы будем знать, что вот от „А“ до „Я“ эти правила надо выполнять, и это будет честное выполнение, без всяких коррупционных предложений, без возможности обойти справа или слева, то все будут выполнять эти требования», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей.