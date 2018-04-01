Юрлицо освободят от наказания за подкуп в случае помощи в расследовании

КоАП предусматривает административную ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действий (бездействия), связанных с занимаемым ими служебным положением.

Законопроектом предлагается внести в статью 19.28 Кодекса изменения, предусматривающие установление условий освобождения юридического лица от административной ответственности за совершение административного правонарушения, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Учитывая, что Российской Федерации предстоит вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и принимая во внимание, что Российская Федерация присоединилась к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., которая не предусматривает аналогичных оснований для освобождения от ответственности за совершение таких правонарушений, целесообразно не распространять основания освобождения от административной ответственности на юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, связанное с подкупом иностранного должностного лица или должностного лица публичной международной организации при осуществлении международной коммерческой сделки.

В целях исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса, законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а именно арест имущества юридического лица.

Вопрос о принятии данной меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а исполнение определения суда о наложении ареста на имущество будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

Также в целях обеспечения гарантированного Конституцией Российской Федерации права граждан на частную собственность законопроектом предлагается установить право обжалования юридическим лицом принятого решения, сокращенный срок направления вступившего в законную силу постановления для исполнения судебному приставу. Согласно законопроекту наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, допускается только в случае отсутствия у юридического лица иного имущества. Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы работникам юридического лица и осуществление иных обязательных платежей.