Листья и плоды

Объединяющей темой богослужений первых двух дней Страстной седмицы является готовность человеческой души предстать на суд Христов.

Для этого Церковь, с одной стороны, напоминает об искупительной жертве Спасителя, которой вершится «суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12, 31), а с другой — о неминуемости Его Второго пришествия. При этом в центре внимания остается человек перед лицом Бога, принявшего человеческое естество и вошедшего в жизнь людскую ради спасения всех людей. В храме неоднократно звучит иносказание о Страшном суде как о встрече с Богом, которая предстоит каждому человеку: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща».

Этими напоминаниями Церковь подводит нас к мысли о необходимости иметь постоянную внутреннюю готовность к встрече с Христом. В богослужебных текстах Великого Понедельника и Великого Вторника задействуются наглядно раскрывающие и иллюстрирующие эту мысль евангельские притчи: о десяти девах, о десяти талантах, о бесплодной смоковнице.

История бесплодной смоковницы в церковных песнопениях интерпретируется как указание на духовное бесплодие. Как разъясняет апостол Павел, «плод духа» проявляется в евангельской любви, радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, вере, кротости, воздержании (см. Гал. 5, 22—23). Если христианская душа не приносит Господу такого рода плоды, это служит показателем, что человек остается пассивен в исполнении о нем Божественного замысла. В итоге может наступить духовная смерть, когда человек окажется не в состоянии не только при жизни принести духовные плоды, но и в вечности предстоять Богу. Пока мы не пришли в такое плачевное состояние, Церковь призывает нас избегать «смоковницы безплодствия», вникая в это евангельское предостережение, «да не изсохнем якоже она».

Через упоминание о смоковнице проводится скрытая параллель между духовным состоянием возмущенной толпы, отказавшейся от Христа, и первых людей, нарушивших заповедь в раю. В церковных песнопениях, с одной стороны, в один ряд поставлены отпавшие от Бога прародители и отрекшийся от Избавителя богоизбранный народ. На языке поэтических образов они одинаково «наги» перед Господом, т.е. лишены благодатной помощи, покровительства Божия. С другой стороны, познавший свою наготу Адам, «листвие смоковное взем, препоясался». Тем самым подчеркивается связь лишения Божественного покрова со смоковничным бесплодием, выражающим внутреннюю омертвелость человеческой души, не возрастающей в делании добра.

Главный урок, который в эти дни предлагает нам Церковь — это необходимость деятельной жизни в Боге. Мало просто избегать греха как такового, важно заполнить свою душу истинным, нелицемерным добром. Мало знать Христовы заповеди, необходимо их исполнять в любых обстоятельствах, пока мы живы. Нужно воспитывать свою душу в евангельском духе, совершая соответствующие ему дела. Например, не просто промолчать на злое слово, незаслуженный укор, а еще и от всего сердца пожелать своему обидчику добра, помолиться за него и оказать поддержку, если он будет нуждаться в помощи.

Дух евангельской любви и незлобия, воспитываемый через тщательное исполнение заповедей, неразрывно связан с покаянием. Сама по себе жизнь по Евангелию уже есть покаяние, ибо требует от человека глубокой, искренней и честной переоценки собственной жизни. То же можно сказать и о духовном возрастании, совершенствовании в добродетели. Ведь каждое восхождение на новый уровень духовного бытия требует от нас пересмотра с позиций Евангелия того, чем мы жили ранее, чтобы полнее осуществить в своей жизни заповедь Бога, Творца и Искупителя.

В последние дни перед Пасхой Церковь особо призывает нас к поиску мертвящего дыхания греха в своей душе, лишающего ее плодов духа, к пересмотру своей жизни с позиций евангельского доброделания. Благо, что у нас есть покаяние, а значит и возможность обрести во Христе бесценное соцветие евангельских добродетелей.