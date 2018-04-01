Еврокомиссар намерен судиться с несколькими странами ЕС из-за загрязнения воздуха

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья рассказал, что планирует подать иск против нескольких стран Европейского союза из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

Отмечается, что он собирается обратиться в Европейский суд в Люксембурге

Ответчиками по делу выступят государства, в которых отмечено превышение установленной в ЕС нормы окисей азота и твёрдых частиц, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами.

Францию, Великобританию, Италию и Испанию. По данным издания, в иске указаны десять стран, включая Германию

Если Велья удастся выиграть дело, то данным государствам грозят штрафы или запрет на въезд дизельных автомобилей в центры городов.

Ранее сообщалось, в 2016 году страны ЕС увеличили выбросы углекислоты в атмосферу на 0,2%.