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Еврокомиссар намерен судиться с несколькими странами ЕС из-за загрязнения воздуха
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Еврокомиссар намерен судиться с несколькими странами ЕС из-за загрязнения воздуха 

RT на русском 45 минут назад
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья рассказал, что планирует подать иск против нескольких стран Европейского союза из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на издание Welt am Sonntag.
Отмечается, что он собирается обратиться в Европейский суд в Люксембурге.
Ответчиками по делу выступят государства, в которых отмечено превышение установленной в ЕС нормы окисей азота и твёрдых частиц, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами.
По данным издания, в иске указаны десять стран, включая Германию, Францию, Великобританию, Италию и Испанию.
Если Велья удастся выиграть дело, то данным государствам грозят штрафы или запрет на въезд дизельных автомобилей в центры городов.
Ранее сообщалось, в 2016 году страны ЕС увеличили выбросы углекислоты в атмосферу на 0,2%.
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