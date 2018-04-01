Еврокомиссар намерен судиться с несколькими странами ЕС из-за загрязнения воздуха 

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья рассказал, что планирует подать иск против нескольких стран Европейского союза из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на издание Welt am Sonntag.
Отмечается, что он собирается обратиться в Европейский суд в Люксембурге.
Ответчиками по делу выступят государства, в которых отмечено превышение установленной в ЕС нормы окисей азота и твёрдых частиц, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами.
По данным издания, в иске указаны десять стран, включая Германию, Францию, Великобританию, Италию и Испанию.
Если Велья удастся выиграть дело, то данным государствам грозят штрафы или запрет на въезд дизельных автомобилей в центры городов.
Ранее сообщалось, в 2016 году страны ЕС увеличили выбросы углекислоты в атмосферу на 0,2%.