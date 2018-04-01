Очень глубокое декольте Яны Рудковской

«Инстаграм» Яны Рудковской заполнен фотографиями вычурных завтраков и светских мероприятий. Все гламурно и очень благопристойно. Поэтому подписчики продюсера были просто шокированы опубликованным бэкстейдж видео со съемки для российской версии журнала L’officiel. Яна позирует в платье с экстремальным декольте. Выглядит это просто вызывающе, поскольку наряд не скрывает, а скорее подчеркивает внушительную грудь бизнесвумен. Эта часть тела стала предметом обсуждения среди пользователей Сети.

Подписчики Рудковской гадают, неужели в 42 года она смогла сохранить высокую грудь, как у молодой девушки? Или продюсер все-таки решилась на пластику, чтобы порадовать мужа. Уж больно ее бюст выглядит ненатурально. И если одних откровенная съемка привела в полный восторг, и они ждут «продолжения банкета», который обещала Яна, то другие осудили ее за разврат.